В Самаре стартует молодежный ФестИИваль: участникам помогут освоить ИИ для создания медиаконтента

В Самаре 29 августа пройдет молодежный ФестИИваль искусственного интеллекта "Да будет ФестиИваль!". Накануне события в Доме журналиста организаторы и приглашенные эксперты рассказали, чему будут учить участников и какие возможности фестиваль может дать молодым специалистам.

ФестИИваль организует АНО "Первое региональное медиа объединение "Молодежная редакция Самарской области" при поддержке министерства молодежной политики Самарской области. Участниками станут молодые люди от 16 до 25 лет, заинтересованные в создании медиаконтента, программировании и использовании ИИ-инструментов.

Организаторы подчеркивают: фестиваль задуман не как теоретическая конференция, а как практический интенсив. В течение одного дня участники смогут попробовать различные инструменты искусственного интеллекта и применить их при создании собственного медиапродукта.

"Мы понимаем, что искусственный интеллект — это инструмент. Его можно использовать при написании текста, при создании звуковых дорожек или озвучки, при разработке заставки для своего медиапроекта и так далее. Мы подумали, чем можем помочь, чтобы контент был крутым, интересным и качественным", — рассказали организаторы.

На фестиваль приехали эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Воронежа и Нижнего Новгорода. Участникам предложат несколько направлений работы: создание текстов, фото- и видеоконтента, звук, сценарное мастерство, работа с сайтами и презентациями, а также использование ИИ для анализа и структурирования информации. Отдельное внимание уделят не только техническим навыкам, но и умению создавать полноценную историю.

"Сейчас все хотят заниматься производством видео, производством фото. Но для нас, как профессионалов, очень важно перекрещиваться. Важно рассказать историю. Мы попробуем поговорить про монтаж, создание сценария, про короткие сроки, про то, где взять идею для сценария", — отметил один из экспертов фестиваля.

По задумке организаторов, участники должны не просто прослушать несколько лекций, а объединиться в команды. Кто-то будет отвечать за текст, кто-то — за видео или фотографии, кто-то — за стратегию и продвижение. В результате должна получиться команда, способная самостоятельно создать медиапродукт.

"Мы хотели, чтобы по итогу фестиваля ребята в случайном формате собрали команды: кто умеет писать тексты, кто генерировать видео, кто работать с фотографиями, кто умеет все это стратегически преподнести и продвинуть. В итоге может создаться команда, которая способна выпускать медиапродукт качественно, интересно и профессионально — даже с использованием искусственного интеллекта", — рассказали организаторы.

При этом эксперты считают, что одним из главных результатов участия может стать не конкретный набор технических навыков, а новые профессиональные связи.

"Основная цель — прежде всего не получить навыки, а найти социальный капитал на работу, на знакомство с этими людьми. Когда ты видишь, что в команде рядом с тобой пять человек, из них двое просто горят своими идеями, потом ты приходишь на другое место, устраиваешься и тащишь этих людей с собой", — отметил один из спикеров.

Не только работа по найму

Организаторы рассчитывают, что среди участников фестиваля смогут найтись молодые люди, которых заинтересуют потенциальные работодатели. При этом речь не идет о том, что каждому участнику после фестиваля сразу предложат работу.

"Завтра им никто оффер не выдаст на работу. Но будет видно тех людей, у которых крутой ход мысли. И со мной происходили такие же истории, когда через несколько лет кто-то кому-то пишет и связывается", — рассказал эксперт.

По его словам, сегодня работодателям нужны специалисты, которые способны не просто пользоваться отдельными нейросетями, а понимать задачу и самостоятельно выстраивать работу.

"Технические навыки можно подтянуть. А вот увидеть ход мысли человека — это фундамент крутой работы впоследствии", — подчеркнул он.

При этом навыки работы с ИИ могут быть востребованы не только при трудоустройстве. Эксперты отмечают, что молодые специалисты могут использовать их для самостоятельной работы с бизнесом и создания собственных проектов.

"Обладая навыками, которые мы сегодня здесь озвучили, человек уже становится полноценной боевой единицей. Он умеет создавать смысл, определять свою аудиторию, доносить до нее информацию. Такой человек может делать для компаний сайты, тексты и другие продукты или объединиться с производителем и предложить ему помощь в продвижении бизнеса", — пояснили участники пресс-конференции.

ИИ уже помогает создавать сайты и вести соцсети

Во время встречи эксперты рассказали про собственные примеры использования нейросетей. В частности, один из спикеров рассказал, что сайт ФестИИваля был создан с активным использованием ИИ-инструментов. По его словам, на полноценную разработку сайта ушло около недели, а непосредственно работа с нейросетью заняла примерно 15 часов.

Другой пример — использование ИИ для ведения социальных сетей. По словам эксперта, разработанный им нейросетевой агент самостоятельно работает сразу с несколькими площадками и чатами, анализируя собственный предыдущий опыт.

"Мой самый лучший пост за последние пять лет набрал 11 тысяч просмотров. А пост нейронки набрал 40 тысяч. В среднем она набирает четыре-пять тысяч просмотров", — рассказал спикер. При этом он подчеркнул, что нейросеть пока не заменяет человека полностью: ее контент может быть эффективнее с точки зрения охватов, но уступает человеку по глубине.

Обратная сторона использования ИИ

Отдельно на пресс-конференции обсудили риски использования искусственного интеллекта. Один из главных — ситуация, когда человек начинает передавать нейросети не только рутинные, но и творческие и стратегические задачи.

"Основная проблема — это замена естественного интеллекта искусственным. Когда мы заменяем творчество, когда отключаем свой мозг, делегируя стратегические, творческие задачи и прочее", — отметил эксперт.

Другой спикер согласился с тем, что опасаться прежде всего стоит не самой технологии, а человеческой лени.

"Лень — это главное, чего стоит бояться от искусственного интеллекта. Проще получить легкий контент и увлечься, чем что-то делать самостоятельно, но мы не должны уходить от созидания", — заявил он.

При этом эксперты считают, что полностью игнорировать развитие ИИ уже невозможно.

"Если вы не внедрите это в вашу жизнь сейчас, то через два года будете видеть, что старые подходы уже заблокированы. Чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше. Даже по чуть-чуть", — отметил один из участников встречи.

В то же время использование ИИ требует осторожного отношения к данным. На пресс-конференции эксперты отдельно затронули вопрос обработки персональной информации и выбора сервисов в зависимости от того, где хранятся и обрабатываются данные. В качестве одного из ключевых принципов участники назвали необходимость понимать, какую информацию пользователь передает нейросети и для каких задач ее использует.

Что получат участники

По итогам ФестИИваля участники смогут сохранить созданные ими работы в собственном портфолио. Кроме того, организаторы рассчитывают найти среди молодых людей тех, кто наиболее активно заинтересован в дальнейшем развитии в сфере ИИ и медиапроизводства.

"Мы предполагаем, что какие-то звездочки будут найдены. Ребята, которые реально толковые, которые вовлечены максимально и стремятся к саморазвитию в этой отрасли", — рассказали организаторы.

Потенциальное продолжение сотрудничества может быть связано и с экспертами-наставниками, которые сами работают в компаниях и развивают собственные проекты.

ФестИИваль "Да будет ФестиИваль!" пройдет 29 августа на площадках Самарского молодежного центра. Участники смогут выбрать направления, поработать с экспертами и собрать собственный медиапродукт с использованием инструментов искусственного интеллекта.