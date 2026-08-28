Договориться мирно: в Самарской области развивают службу семейной медиации

В поселке Кинельский состоялся семинар-совещание "Стратегия семьесбережения: современные подходы в работе органов ЗАГС". Главной темой встречи сотрудников территориальных отделов ЗАГС стала медиация — инструмент, который помогает семьям преодолевать кризисы и сохранять брак.
Медиация — это процесс урегулирования споров с помощью нейтрального посредника. Он не принимает чью-либо сторону, а помогает конфликтующим услышать друг друга, выйти из эмоционального тупика и найти решение, которое устроит всех. Сегодня этому направлению уделяется особое внимание.
Сейчас на территории Самарской области уже открыты 11 комнат примирения, а в ближайших планах — запустить еще пять. Проводят встречи специально обученные специалисты — медиаторы. Они успешно освоили программы "Медиация. Базовый курс" и "Семейная медиация".
На площадке семинара участники обсудили роль органов ЗАГС в укреплении традиционных семейных ценностей, медиацию как современный тренд в сохранении семьи, а также развитие медиативной службы в регионе — об этом подробно рассказал заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.
"Сегодня в государственной политике самый главный тренд — это семьесбережение. Поэтому, когда семья находится в каком-то остром конфликте, когда из-за этого страдает в первую очередь ребенок, подключается социальная служба, а точнее — медиаторы. Медиативная служба помогает урегулировать конфликт с минимальными рисками для семьи, помогает конфликтующим сторонам прийти к консенсусу. Поэтому в планах — развить практику на территории всего региона", — подчеркнул Александр Постников.
О комплексном подходе к защите института семьи рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Она отметила, что работа ведется на системном уровне:
"Институт Уполномоченного по правам ребенка совместно с органами исполнительной власти, по поручению Президента, сейчас создает целую систему семьесбережения. Это означает, что каждый ребенок имеет право и должен воспитываться в кровной семье. В эту систему мы будем включать больше превентивных практик, работать на ранних стадиях кризиса. Выявлять этот кризис с помощью разных ведомств, чтобы реагировать оперативно".
Важность новых подходов отметили и сами жители региона. На семинаре присутствовала многодетная мама, супруга участника СВО Дарья Фетисова.
"Радостно видеть, что сейчас стало еще больше поддержки семей. Поддержка чувствуется, и финансовая, и нефинансовая. Поэтому я за то, чтобы привносить новое в систему помощи, чтобы было легче тем, кто столкнулся с трудностями. Поэтому я пришла сюда с блокнотом и ручкой, чтобы узнать новое и понести это дальше", — поделилась многодетная мама.
Стоит отметить, что семьесбережение является одним из приоритетных направлений работы в рамках национального проекта "Семья". Развитие таких практик, как семейная медиация, особенно актуально в Десятилетие многодетной семьи, объявленное губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Комплексная и своевременная поддержка помогает не только сохранять браки, но и создавать благоприятные, мирные условия для рождения и воспитания детей.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???