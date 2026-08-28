Договориться мирно: в Самарской области развивают службу семейной медиации

В поселке Кинельский состоялся семинар-совещание "Стратегия семьесбережения: современные подходы в работе органов ЗАГС". Главной темой встречи сотрудников территориальных отделов ЗАГС стала медиация — инструмент, который помогает семьям преодолевать кризисы и сохранять брак.

Медиация — это процесс урегулирования споров с помощью нейтрального посредника. Он не принимает чью-либо сторону, а помогает конфликтующим услышать друг друга, выйти из эмоционального тупика и найти решение, которое устроит всех. Сегодня этому направлению уделяется особое внимание.

Сейчас на территории Самарской области уже открыты 11 комнат примирения, а в ближайших планах — запустить еще пять. Проводят встречи специально обученные специалисты — медиаторы. Они успешно освоили программы "Медиация. Базовый курс" и "Семейная медиация".

На площадке семинара участники обсудили роль органов ЗАГС в укреплении традиционных семейных ценностей, медиацию как современный тренд в сохранении семьи, а также развитие медиативной службы в регионе — об этом подробно рассказал заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.

"Сегодня в государственной политике самый главный тренд — это семьесбережение. Поэтому, когда семья находится в каком-то остром конфликте, когда из-за этого страдает в первую очередь ребенок, подключается социальная служба, а точнее — медиаторы. Медиативная служба помогает урегулировать конфликт с минимальными рисками для семьи, помогает конфликтующим сторонам прийти к консенсусу. Поэтому в планах — развить практику на территории всего региона", — подчеркнул Александр Постников.

О комплексном подходе к защите института семьи рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Она отметила, что работа ведется на системном уровне:

"Институт Уполномоченного по правам ребенка совместно с органами исполнительной власти, по поручению Президента, сейчас создает целую систему семьесбережения. Это означает, что каждый ребенок имеет право и должен воспитываться в кровной семье. В эту систему мы будем включать больше превентивных практик, работать на ранних стадиях кризиса. Выявлять этот кризис с помощью разных ведомств, чтобы реагировать оперативно".

Важность новых подходов отметили и сами жители региона. На семинаре присутствовала многодетная мама, супруга участника СВО Дарья Фетисова.

"Радостно видеть, что сейчас стало еще больше поддержки семей. Поддержка чувствуется, и финансовая, и нефинансовая. Поэтому я за то, чтобы привносить новое в систему помощи, чтобы было легче тем, кто столкнулся с трудностями. Поэтому я пришла сюда с блокнотом и ручкой, чтобы узнать новое и понести это дальше", — поделилась многодетная мама.

Стоит отметить, что семьесбережение является одним из приоритетных направлений работы в рамках национального проекта "Семья". Развитие таких практик, как семейная медиация, особенно актуально в Десятилетие многодетной семьи, объявленное губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Комплексная и своевременная поддержка помогает не только сохранять браки, но и создавать благоприятные, мирные условия для рождения и воспитания детей.