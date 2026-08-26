В Самаре на нескольких улицах ограничат движение транспорта

С 10:00 26 августа до 23:59 15 сентября в Самаре будет ограничено движение и запрещены остановка и стоянка транспорта по ул. Волгина.

Речь идет об участке на пересечении с ул. Аэродромной (поворот на ул. Волгина будет невозможен).

Ограничения касаются и средства индивидуальной мобильности.Маршруты общественного транспорта по данному участку улицы Волгина не проходят.

На данном участке будут проводиться работы по реконструкции теплосети.

Также в Самаре до 23:59 7 сентября ограничено движение транспорта по части пр. Карла Маркса на участке пересечения ул. Ново‑Вокзальной и пр. Карла Маркса, вблизи дома № 304. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Маршруты общественного транспорта по данному участку проспекта Карла Маркса не проходят.