В преддверии учебного года в приемной Президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

В пятницу, 28 августа, с 11:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру (846) 333-06-40, жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

• оказания материальной помощи и получения детских пособий,

• оказания материальной помощи на покупку школьной формы,

• организации образовательного процесса,

• оказания медицинской помощи детям.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования Самарской области и Администрации городского округа Самара.

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно-справочной службы (846) 242-00-00 (пн., вт., ср., чт., пт.) с 10:00 до 16:00.