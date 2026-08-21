Юные представители Самарской области стали участниками V детского культурного форума

В Москве завершился юбилейный V Международный детский культурный форум. В течение двух дней Московский дворец пионеров на Воробьевых горах объединил юных музыкантов, актеров, танцоров, художников, кинематографистов, литераторов и журналистов из регионов России и зарубежных стран. Главной темой форума стал год единства народов России, а его программа была посвящена культуре, традициям и многообразию нашей страны.

Самарскую область на форуме представили 12 юных талантов в шести творческих направлениях: "Театр и цирк", "Хореография", "Кино и анимация", "Музыка", "Музеи и изобразительное искусство", "Литература и журналистика".

Для ребят форум начался еще до официального открытия — со знакомства с Москвой и ее культурным наследием. Первой точкой маршрута стал музей-заповедник "Царицыно". Во время интерактивной экскурсии "Малое эрмитажное собрание" самарские школьники перенеслись в атмосферу XVIII века: познакомились с придворным этикетом, танцами и играми эпохи Просвещения.

А затем начались два насыщенных дня форума — с творческими встречами, мастер-классами, дискуссиями, экскурсиями и новыми знакомствами.

Торжественное открытие прошло на площади перед Московским дворцом пионеров. Под музыку "А я иду, шагаю по Москве" участники прошли колоннами к площадке форума, после чего присоединились к большому танцевальному флешмобу под песню "Родина моя" — "Я, ты, он, она".

Одной из главных особенностей форума стала возможность напрямую общаться с профессионалами культуры. Ребята встретились с народным артистом России Сергеем Безруковым на диалоге "Театр vs кино: секреты профессии", приняли участие во встрече с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, побывали на лекции директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака, посвященной классической поэзии, и мастер-классе хореографа Егора Дружинина "Джаз с Егором Дружининым".

"Я поехал на форум, чтобы обменяться опытом со сверстниками, поговорить с творческими людьми и насытиться культурой", — поделился Иван Кадомин.

Программа позволила ребятам не только получать новые знания, но и самим становиться частью творческого процесса. Они создавали общий арт-объект, участвовали в пленэре, знакомились с традициями чеченского народного танца, пробовали свои силы в цирковой акробатике и обсуждали национальные музыкальные инструменты народов России.

Не менее насыщенным стал второй день форума. Помимо образовательной программы, самарская делегация посетила Всероссийский музей декоративного искусства, где продолжила знакомство с культурным наследием России.

"Для ребят этот форум стал очень важным событием. За эти дни каждый из них получил новые впечатления, познакомился с интересными людьми, нашел новых друзей и обменялся опытом со сверстниками. Уверен, что такие встречи помогают им почувствовать себя частью большого культурного сообщества и убедиться в том, что они находятся на правильном творческом пути", — в отметил Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий.

Завершился форум масштабной торжественной церемонией закрытия и большой праздничной программой.