Юные представители Самарской области стали участниками V детского культурного форума

В Москве завершился юбилейный V Международный детский культурный форум. В течение двух дней Московский дворец пионеров на Воробьевых горах объединил юных музыкантов, актеров, танцоров, художников, кинематографистов, литераторов и журналистов из регионов России и зарубежных стран. Главной темой форума стал год единства народов России, а его программа была посвящена культуре, традициям и многообразию нашей страны.
Самарскую область на форуме представили 12 юных талантов в шести творческих направлениях: "Театр и цирк", "Хореография", "Кино и анимация", "Музыка", "Музеи и изобразительное искусство", "Литература и журналистика".
Для ребят форум начался еще до официального открытия — со знакомства с Москвой и ее культурным наследием. Первой точкой маршрута стал музей-заповедник "Царицыно". Во время интерактивной экскурсии "Малое эрмитажное собрание" самарские школьники перенеслись в атмосферу XVIII века: познакомились с придворным этикетом, танцами и играми эпохи Просвещения.
А затем начались два насыщенных дня форума — с творческими встречами, мастер-классами, дискуссиями, экскурсиями и новыми знакомствами.
Торжественное открытие прошло на площади перед Московским дворцом пионеров. Под музыку "А я иду, шагаю по Москве" участники прошли колоннами к площадке форума, после чего присоединились к большому танцевальному флешмобу под песню "Родина моя" — "Я, ты, он, она".
Одной из главных особенностей форума стала возможность напрямую общаться с профессионалами культуры. Ребята встретились с народным артистом России Сергеем Безруковым на диалоге "Театр vs кино: секреты профессии", приняли участие во встрече с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, побывали на лекции директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака, посвященной классической поэзии, и мастер-классе хореографа Егора Дружинина "Джаз с Егором Дружининым".
"Я поехал на форум, чтобы обменяться опытом со сверстниками, поговорить с творческими людьми и насытиться культурой", — поделился Иван Кадомин.
Программа позволила ребятам не только получать новые знания, но и самим становиться частью творческого процесса. Они создавали общий арт-объект, участвовали в пленэре, знакомились с традициями чеченского народного танца, пробовали свои силы в цирковой акробатике и обсуждали национальные музыкальные инструменты народов России.
Не менее насыщенным стал второй день форума. Помимо образовательной программы, самарская делегация посетила Всероссийский музей декоративного искусства, где продолжила знакомство с культурным наследием России.
"Для ребят этот форум стал очень важным событием. За эти дни каждый из них получил новые впечатления, познакомился с интересными людьми, нашел новых друзей и обменялся опытом со сверстниками. Уверен, что такие встречи помогают им почувствовать себя частью большого культурного сообщества и убедиться в том, что они находятся на правильном творческом пути", — в отметил Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий.
Завершился форум масштабной торжественной церемонией закрытия и большой праздничной программой.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???