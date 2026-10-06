Проверку систем оповещения перенесли на 9 октября

В Самарской области перенесли проверку систем оповещения на 9 октября. Об этом сообщило региональное МЧС.

Напомним, сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" планировалось проверить 7 октября в 10:40. В это время включили бы электросирены и громкоговорители, а на общероссийских теле- и радиоканалах временно изменился бы эфир.

Цель проверки - убедиться, что системы работают исправно, а дежурные службы готовы оперативно реагировать при реальной угрозе.

МЧС просит граждан сохранять спокойствие и при сигнале включить телевизор или радио, чтобы прослушать сообщение.