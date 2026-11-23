В Медицинском университете "Реавиз" прошла III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием TOTUM VERUM-2026, объединившая научные, медицинские и образовательные организации из разных регионов России и Китая. В конференции приняли участие более 30 научных, медицинских и образовательных организаций.

Восемь секций мероприятия прошли в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Саратове — городах присутствия университетов ГК "Реавиз". Медицинский центр "Тамир" из Улан-Удэ и Цюйцзинский колледж медицины и здравоохранения из китайской провинции Юньнань приняли дистанционное участие посредством видео-конференц-связи.

В Самаре прошли три секции конференции. Секция "Косметология и эстетическая медицина" прошла в стенах учебного центра "Института красоты", секция "Внутренние болезни" была проведена в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, а секция "Репродуктология, охрана материнства и детства" — в актовом зале первого корпуса Медицинского университета "Реавиз".

В Москве также прошли три секции конференции. В НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского провели две: "Морфология, патология и вопросы фундаментальной медицины" и "Хирургия, онкология, трансплантология". Секция "Стоматология" прошла в стенах Московского медицинского университета "Реавиз".

В Университете "Реавиз" в Санкт-Петербурге была проведена секция "Неврология и психическое здоровье", а в Саратовском медицинском университете "Реавиз" — секция "Медицина и гуманитарное знание, организация здравоохранения, социальная гигиена, фармация".

"У нас два крупных научных события в университете, — рассказал первый проректор по научной деятельности Медицинского университета "Реавиз", кандидат медицинских наук, доцент Алексей Супильников. — Первая — это Всероссийская конференция "Научная весна", посвященная молодым ученым и студентам, которые выступают с докладами. А сегодня будут выступать все ученые нашего университета, и у студентов есть возможность послушать ведущих специалистов области. Это, по большому счету, мастер-класс у преподавателей. Здесь можно почерпнуть опыт старшего поколения".