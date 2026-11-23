В Медицинском университете "Реавиз" прошла III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием TOTUM VERUM-2026, объединившая научные, медицинские и образовательные организации из разных регионов России и Китая. В конференции приняли участие более 30 научных, медицинских и образовательных организаций.
Восемь секций мероприятия прошли в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Саратове — городах присутствия университетов ГК "Реавиз". Медицинский центр "Тамир" из Улан-Удэ и Цюйцзинский колледж медицины и здравоохранения из китайской провинции Юньнань приняли дистанционное участие посредством видео-конференц-связи.
В Самаре прошли три секции конференции. Секция "Косметология и эстетическая медицина" прошла в стенах учебного центра "Института красоты", секция "Внутренние болезни" была проведена в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, а секция "Репродуктология, охрана материнства и детства" — в актовом зале первого корпуса Медицинского университета "Реавиз".
В Москве также прошли три секции конференции. В НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского провели две: "Морфология, патология и вопросы фундаментальной медицины" и "Хирургия, онкология, трансплантология". Секция "Стоматология" прошла в стенах Московского медицинского университета "Реавиз".
В Университете "Реавиз" в Санкт-Петербурге была проведена секция "Неврология и психическое здоровье", а в Саратовском медицинском университете "Реавиз" — секция "Медицина и гуманитарное знание, организация здравоохранения, социальная гигиена, фармация".
"У нас два крупных научных события в университете, — рассказал первый проректор по научной деятельности Медицинского университета "Реавиз", кандидат медицинских наук, доцент Алексей Супильников. — Первая — это Всероссийская конференция "Научная весна", посвященная молодым ученым и студентам, которые выступают с докладами. А сегодня будут выступать все ученые нашего университета, и у студентов есть возможность послушать ведущих специалистов области. Это, по большому счету, мастер-класс у преподавателей. Здесь можно почерпнуть опыт старшего поколения".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас