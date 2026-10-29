Самарские врачи вернули речь пациентке с инсультом прямо на операционном столе

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина провели женщине с ишемическим инсультом внутрисосудистую реканализацию церебральных артерий и сохранили качество жизни.
В приемное отделение Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина доставили 77-летнюю пациентку. По словам родственников, все началось обыденно: женщина пожаловалась, что "как-то не так себя чувствует", немного кружится голова, рука стала какой-то непослушной. Она даже не сразу поняла, что это инсульт. К счастью, близкие не стали ждать "пока само пройдет" и вызвали скорую. Врачи бригады "скорой" оперативно распознали проблему и доставили пациентку в региональный сосудистый центр.
От начала заболевания прошло около четырех часов — на грани терапевтического окна. По результатам компьютерной томографии, которую провели прямо в приемном отделении установлено — острый ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии.
"На ангиограмме мы увидели, что крупный тромб полностью перекрыл правую среднюю мозговую артерию, а также обнаружили препятствие для кровотока во внутренней сонной артерии. Мы провели экстренную операцию по восстановлению кровотока: тромб удалили через катетер с помощью аспирации", — рассказал заведующий рентгенхирургическим отделением Дмитрий Цимбалист.
После первого этапа удаления тромба удалось восстановить проходимость внутренней сонной артерии, но закупорка средней мозговой артерии сохранялась. Дальнейшее удаление тромба привело к восстановлению кровотока во всех сосудах, включая самые мелкие ветви. Прямо на операционном столе, в момент восстановления кровотока, к пациентке вернулась четкая речь. Она начала осознанно отвечать на вопросы хирургов. Появились активные движения в руке, которая до этого была полностью обездвижена.
"Этот случай — хрестоматийный пример того, почему при инсульте счет идет буквально на минуты. Если бы пациентка или ее близкие промедлили еще час-два, последствия могли бы быть необратимыми. Именно поэтому так важна настороженность: инсульт не всегда проявляется классическими признаками. Иногда это внезапная спутанность речи, непривычная слабость в руке, странное головокружение", — подчеркнула руководитель регионального сосудистого центра Ольга Андрофагина.
Сегодня в региональном сосудистом центре среднее время от поступления пациента до восстановления кровотока в мозге стремится к "золотому стандарту" — 60 минутам. Более 90% экстренных тромбэктомий завершаются полной реканализацией сосуда, что дает пациентам реальный шанс вернуться к самостоятельной жизни без тяжелой инвалидности.
"Высокие результаты центра обеспечиваются в том числе благодаря реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Именно эти программы позволяют оснащать сосудистые центры оборудованием экспертного класса, обучать команды и выстраивать четкую маршрутизацию — чтобы пациент с инсультом получал помощь максимально быстро, независимо от времени суток и сложности случая", — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас