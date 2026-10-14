В Кинельском районе завершается строительство нового ФАПа для жителей села Грачевка

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена. В возведенном модульном здании в селе Грачевка проводятся завершающие работы. На данный момент уже выполнены подключение к электросети, асфальтирование площадки и установка ограждения.

К подразделению прикреплено 86 постоянных жителей села, а в летний период количество обращений увеличивается за счет дачников.

"Для жителей села новый фельдшерско-акушерский пункт — это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи, — отметил главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков, — Ввод современного пункта в эксплуатацию позволит не только улучшить условия работы, но и расширить возможности для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения".

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Всего до конца 2026 года за счет федерального и областного бюджетов в Самарской области планируется возвести 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебную амбулаторию.