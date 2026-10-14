В Кинельском районе завершается строительство нового ФАПа для жителей села Грачевка

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена. В возведенном модульном здании в селе Грачевка проводятся завершающие работы. На данный момент уже выполнены подключение к электросети, асфальтирование площадки и установка ограждения.
К подразделению прикреплено 86 постоянных жителей села, а в летний период количество обращений увеличивается за счет дачников.
"Для жителей села новый фельдшерско-акушерский пункт — это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи, — отметил главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков, — Ввод современного пункта в эксплуатацию позволит не только улучшить условия работы, но и расширить возможности для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения".
Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Всего до конца 2026 года за счет федерального и областного бюджетов в Самарской области планируется возвести 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебную амбулаторию.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас