Зимой воздух в помещении часто кажется сухим. Это может усиливать ощущение сухости кожи, глаз, носа и горла. Врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Елена Россихина поделилась, как правильно выбрать и использовать увлажнитель с максимальной пользой.
Когда увлажнитель необходим
Для начала стоит измерить влажность в доме гигрометром. Практичный ориентир — около 40-60% относительной влажности и температура воздуха до 18-20 градусов. Если влажность ниже 30-40% рекомендован увлажнитель. Универсального порога, при котором у человека начинаются проблемы с кожей или слизистыми, нет: влияют температура, индивидуальная чувствительность и состояние здоровья.
Слишком высокая влажность воздуха в помещении тоже нежелательна: конденсат на окнах и стенах создаёт условия для образования плесени и появления пылевых клещей. Не нужно стремиться "насытить воздух влагой" — лучше поддерживать умеренные значения и регулярно проветривать комнаты. Не стоит перегревать комнату, а при ощущении сухости можно попробовать для начала снизить интенсивность отопления.
Как выбрать увлажнитель и почему его важно чистить
При выборе гаджета нужно ориентироваться на площадь комнаты и мощность, указанную производителем, а не только на объём бака. Чем больше площадь, тем выше должна быть интенсивность увлажнения. Для расчета мощности удобнее использовать специальные онлайн-калькуляторы. А еще, на увлажнителе часто указано, на какую площадь он рассчитан. Универсального размера резервуара нет: чем он больше, тем реже придется доливать воду, но при этом важно, чтобы прибор было удобно мыть.
Ультразвуковые устройства наиболее популярны благодаря своей эффективности и низкому уровню шума. Однако для таких моделей предпочтительна вода с низким содержанием минералов: водопроводная вода может оставлять белый налёт и распылять минеральные частицы.
Чистка любого типа увлажнителя обязательна. Менять воду нужно ежедневно, не оставлять её застаиваться, а также регулярно мыть и сушить прибор по инструкции. Угроза некачественной чистки в том, что загрязнённый увлажнитель может распылять микроорганизмы и минеральную пыль, а избыточное увлажнение — способствовать сырости и плесени. Если прибор сложно разбирать и очищать, это весомый аргумент выбрать другую модель.
Увлажнение с эфирными маслами, которые производители предлагают в некоторых моделях, на самом деле не дают доказанной дополнительной пользы для увлажнения или профилактики инфекций. При использовании таких увлажнителей в легких оседают раздробленные частицы масла, а также возможны аллергические реакции.
"Важно помнить, что увлажнитель не лечит простуду и не заменяет лечение заболеваний. Однако есть данные о том, что увлажненный воздух помогает заживлению слизистой дыхательных путей и является самым действенным способом предотвратить осложнения ОРВИ. Чтобы забыть про ощущения сухости слизистых, нужно выбрать увлажнитель, который лучше всего подойдет по уровню шума и подсветки, мощности и цене. После покупки главное — не забывать за ним правильно ухаживать", — добавила Елена Россихина, врач Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас