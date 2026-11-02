Тольяттинские хирурги провели сложную операцию беременной супруге участника СВО

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 5 провели сложную операцию пациентке на 26 неделе беременности с аневризмой селезеночной артерии.

Екатерина переехала из Республики Коми в Тольятти в 2026 году. Ее супруг в настоящее время находится в зоне специальной военной операции. Екатерина беременна — пара ждет третьего ребенка.

На 20-й неделе беременности врачи женской консультации Ставропольской центральной районной больницы сообщили Екатерине, что ее аневризма угрожает и женщине, и ребенку — необходимо оперативное вмешательство.

"Аневризма селезеночной артерии относится к редким сосудистым аномалиям. Это патологическое расширение одного из участков сосуда, питающего селезенку", — рассказал врач-хирург хирургического отделения № 1 Тольяттинской городской клинической больницы № 5, доктор медицинских наук, профессор, Бахтияр Рахимов.

Екатерину направили в Перинатальный центр Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина на консультацию. Там специалисты провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. Поскольку подобная патология у беременных женщин сопряжена с высоким риском летального исхода как для матери, так и для ребенка, врачами было принято решение провести операцию до родоразрешения пациентки. При такой патологии смертность достигает 75% из-за вероятности разрыва сосуда и обширного кровотечения.

"Подобные операции оптимально выполнять во втором триместре беременности, когда уже завершен "основной этап" органогенеза плода, а матка еще не увеличена настолько, чтобы препятствовать хирургическому вмешательству", — подчеркнул Бахтияр Рахимов.

На плановое оперативное лечение Екатерина поступила на 26-й неделе беременности. Врачи выполнили операцию спленэктомию (удаление селезенки) под общей анестезией. Во время беременности из-за анатомических особенностей проведение операции малоинвазивным путем представляет собой высокий риск повреждения плода. Открытая операция в данном случае несет меньше риска интраоперационных осложнений.

"В ходе операции мы обеспечили доступ, мобилизацию селезенки, и перевязали крупные сосуды, которые кровоснабжали селезенку, а завершающим этапом удалили орган. Главная сложность таких вмешательств — высокий риск неконтролируемого кровотечения", — рассказал Бахтияр Рахимов.

Операция прошла без осложнений. В настоящее время пациентка выписана и чувствует себя удовлетворительно.

"Я безмерно благодарна врачам Тольяттинской городской клинической больницы № 5, которые взялись за мой сложный случай и подарили шанс мне и моему малышу. Когда мне предложили поехать в федеральный центр, я отказалась: я хотела оперироваться именно здесь, в Тольятти, рядом с домом, и ни разу об этом не пожалела. Спасибо каждому, кто был рядом, кто поддерживал и боролся за нас. Теперь я жду встречи с третьим ребенком и знаю, что все будет хорошо", — поделилась Екатерина.