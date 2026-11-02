Самарчанка заплатит 1,6 млн руб. за "покупку" инвалидности и махинации с выплатами

В Самарской области суд вынес приговор жительнице областного центра, которую обвиняли в даче взятки и мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С 2020 по 2022 г. женщина незаконно передала через посредника 470 тыс. руб. сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы за установление II группы инвалидности. При этом у нее не было никакого заболевания, дающего основание для этого. Также на основании фальшивой инвалидности самарчанка оформила себе социальные выплаты. За более чем три года она получила около 550 тыс. рублей.
Суд назначил женщине штраф 1,6 млн рублей.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон