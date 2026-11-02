Самарчанка заплатит 1,6 млн руб. за "покупку" инвалидности и махинации с выплатами

В Самарской области суд вынес приговор жительнице областного центра, которую обвиняли в даче взятки и мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С 2020 по 2022 г. женщина незаконно передала через посредника 470 тыс. руб. сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы за установление II группы инвалидности. При этом у нее не было никакого заболевания, дающего основание для этого. Также на основании фальшивой инвалидности самарчанка оформила себе социальные выплаты. За более чем три года она получила около 550 тыс. рублей.

Суд назначил женщине штраф 1,6 млн рублей.