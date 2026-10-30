В Самаре начали пересмотр дела о "честной взятке" в налоговую службу

Суд Железнодорожного района Самары начал пересмотр дела юриста Андрея Осипова и его товарища Сергея Пичугина. В уголовном деле шла речь о покушении на мошенничество на 8,5 млн рублей и еще одной афере на 12 миллионов.

Основной обвиняемый настаивал: обманывать никого не собирался, а решил честно дать взятку.

Напомним, попался силовикам представлявший интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1" Осипов еще 15 марта 2023 г. при получении 8,2 млн рублей. Спецоперацию силовики проводили у стоянки ТЦ "ГудОК" в Самаре.

"Мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России", — рассказали тогда журналистам представители УФСБ по Самарской области.

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве.

Известно, что он пошел на сотрудничество со следствием и недавно написал явку с повинной еще в одном деянии. Предполагается, что Осипов мог получить 12 млн руб. для передачи в ФНС для снижения официальной суммы налогов.

Таким образом, в деле два эпизода: мошенничество и покушение на мошенничество. Но Осипов стал настаивать: он не мошенничал в эпизоде с налоговой, а честно собирался доставить взятку. Он говорил, что давал в ФНС взятку через знакомого Александра Василенко за снижение налогов с 83 млн до 15 млн рублей. Впоследствии недоимку планировалось обнулить через арбитражный суд. Потерпевшие же заявляли, что деньги якобы давались Осипову на уплату налогов. И после истории с 12 млн сумма недоимки действительно снизилась по тому сценарию, который проговаривался Осиповым. Он считал, что этот факт служит доказательством передачи им денег по назначению. Но сотрудники налоговой отрицают, что получали или брали взятки.

В итоге Осипова приговорили к шести годам колонии за мошенничество и покушение на мошенничество, а предположительно помогавшего ему главу фирмы Сергея Пичугина — к четырем годам за покушение на мошенничество.

С обвинительным приговором не были согласны адвокаты. "Если лицо добровольно признается в участии в даче взятки, то оно освобождается от уголовной ответственности, — комментировал адвокат Осипова Дмитрий Курмаев. — И мы настаивали на оправдании своего подзащитного". В итоге адвокаты добились в областном суде отмены приговора.

Как говорит Дмитрий Курмаев, оснований было указано много: например, то, что не установлено, кто был реальным учредителем "ТСГ-1", плюс в деле есть неустраненные противоречия.

Сейчас суд Железнодорожного района рассматривает уголовное дело заново.