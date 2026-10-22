Администратор сортировочного центра требовал денег с подчиненного за сокрытие махинаций с системой

Волжский районный суд вынес приговор администратору сортировочного центра, которого обвиняли в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый гражданин Б. в ходе трудовой деятельности выяснил, что гражданин К. использует уязвимости в системе для получения выгоды. Он сообщил К. о том, что ему известно об использовании последним ошибок в системе сортировочного центра, и потребовал передать ему через посредника 70 тыс. руб., угрожая в противном случае передать информацию о деятельности гражданина К.

Приговором Волжского районного суда Б. признан виновным в совершении коммерческого подкупа и приговорён к наказанию в виде штрафа в размере 1,2 млн руб. в доход государства с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на срок три года.

Приговор не вступил в законную силу.