Администратор сортировочного центра требовал денег с подчиненного за сокрытие махинаций с системой

Волжский районный суд вынес приговор администратору сортировочного центра, которого обвиняли в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба суда.
Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый гражданин Б. в ходе трудовой деятельности выяснил, что гражданин К. использует уязвимости в системе для получения выгоды. Он сообщил К. о том, что ему известно об использовании последним ошибок в системе сортировочного центра, и потребовал передать ему через посредника 70 тыс. руб., угрожая в противном случае передать информацию о деятельности гражданина К.
Приговором Волжского районного суда Б. признан виновным в совершении коммерческого подкупа и приговорён к наказанию в виде штрафа в размере 1,2 млн руб. в доход государства с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на срок три года.
Приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...