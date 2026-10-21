Двое курьеров успели забрать у обманутых пенсионеров более 16 млн рублей

В Самаре суд вынес приговор двоим местным жителям, которых обвиняли в участии в мошенничествах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2025 г. мужчины в качестве курьеров забирали деньги у пенсионеров, обманутых телефонными мошенниками. Так, 14 потерпевших передали им более 16,2 млн рублей.

Суд назначил злоумышленникам по пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также до возмещения ущерба жертвам суд арестовал банковские счета, а также на движимое и недвижимое имущество как осужденных, так и их близких родственников, общей стоимостью 18 млн рублей.