В Самаре экс-главврача клиники обвинили в незаконном обороте наркотиков

В Ленинский районный суд Самары поступило уголовное дело в отношении бывшего главного врача ООО "Клиники неврологии, психиатрии и наркологии" Сергея Рыбакова.

Как сообщили в суде, Рыбаков обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, незаконном обороте сильнодействующих веществ, шести эпизодах незаконной выдачи рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, а также в 35 эпизодах изготовления поддельных документов.

По версии следствия, Рыбаков совершил эти преступления в то время, когда возглавлял клинику, - с 27 сентября 2024 года. С февраля этого года он находится под арестом.

Весной 2026 г. Территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области попытался привлечь "Клиники неврологии, психиатрии и наркологии" к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Однако областной арбитраж отказал в удовлетворении иска из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.