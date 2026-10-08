В Самаре экс-главврача клиники обвинили в незаконном обороте наркотиков

В Ленинский районный суд Самары поступило уголовное дело в отношении бывшего главного врача ООО "Клиники неврологии, психиатрии и наркологии" Сергея Рыбакова.
Как сообщили в суде, Рыбаков обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, незаконном обороте сильнодействующих веществ, шести эпизодах незаконной выдачи рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, а также в 35 эпизодах изготовления поддельных документов.
По версии следствия, Рыбаков совершил эти преступления в то время, когда возглавлял клинику, - с 27 сентября 2024 года. С февраля этого года он находится под арестом.
Весной 2026 г. Территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области попытался привлечь "Клиники неврологии, психиатрии и наркологии" к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Однако областной арбитраж отказал в удовлетворении иска из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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