Начался пересмотр приговора экс-главе самарского ГУ МЧС Бойко и подельникам

Самарский областной суд начал рассмотрение жалоб на приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора.

Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Обвинительный приговор вместе с Бойко выслушал ряд его подчиненных и коммерсанты. По данным Самарского областного суда, заседание по жалобам на приговор Бойко и его товарищам прошло 12 ноября, следующее назначено на 13 ноября.

Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также были возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток").

По подозрению в даче взятки вместе с ними была задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина, который сотрудничал со следствием, рассматривали в особом порядке, он был приговорен к шести годам заключения.

Позже Бойко и его товарищи — Зинин, Мамыкин, Дахно, Луговой, Палушкин, Фроловская и Тютюнник — также были признаны виновными. Бойко назначили 11 лет колонии, остальным — от четырех до восьми лет.