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Начался пересмотр приговора экс-главе самарского ГУ МЧС Бойко и подельникам Перед судом предстал бизнесмен Алексей Звягинцев по делу о расхищении бюджетов В Чапаевске нерадивую мать пятерых детей приговорили к году принудительных работ Пять жителей Новокуйбышевска признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей Нотариуса из Самарской области и ее помощника осудили за незаконное использование копий паспортов

Суды Происшествия

Начался пересмотр приговора экс-главе самарского ГУ МЧС Бойко и подельникам

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд начал рассмотрение жалоб на приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора.

Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Обвинительный приговор вместе с Бойко выслушал ряд его подчиненных и коммерсанты. По данным Самарского областного суда, заседание по жалобам на приговор Бойко и его товарищам прошло 12 ноября, следующее назначено на 13 ноября.

Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также были возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток").

По подозрению в даче взятки вместе с ними была задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина, который сотрудничал со следствием, рассматривали в особом порядке, он был приговорен к шести годам заключения.

Позже Бойко и его товарищи — Зинин, Мамыкин, Дахно, Луговой, Палушкин, Фроловская и Тютюнник — также были признаны виновными. Бойко назначили 11 лет колонии, остальным — от четырех до восьми лет.

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Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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