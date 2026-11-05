Героиню рассказа про любовь, криптовалюту и Борского суд отправил под стражу

Суд Советского района заключил под стражу Олесю Ряховскую по 1 января 2027 года. Владелица свадебного салона, который находится недалеко от ТЦ "Космопорт", оказалась упомянута в громкой афере.

Как рассказывают в суде Советского района Самары, уголовное дело в отношении Ряховской продолжают рассматривать. Но недавно ей сменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, поскольку она не соблюдала правила домашнего ареста.

"По версии следствия, Ряховская, действуя в составе организованной группы с умыслом на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила ранее знакомым гражданам заведомо ложные сведения. Она утверждала, что вложение средств в криптовалюту обеспечит ежедневные проценты и сверхвысокую доходность. Кроме того, она представила себя и соучастников как успешных предпринимателей и инвесторов, якобы получивших значительную прибыль на цифровых активах благодаря грамотному подходу, анализу рынка и эффективной стратегии. На основании этих недостоверных сведений гражданам было предложено передать денежные средства под видом инвестиций в криптовалюту для получения быстрого и высокого дохода, чем последние были обмануты", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Олеся Ряховская некоторое время жила со своим возлюбленным Наилем, который занимался криптобизнесом.

"C января 2022 г. Наиль решил заниматься бизнесом в сфере криптовалюты. Но, так как нигде не работал, у него не было денег для развития. В январе 2022 г. Наиль попросил у меня в долг 1 млн рублей. Я согласилась. В марте 2022 г. попросил у меня в долг еще 3,5 млн руб. также на развитие бизнеса. Я снова согласилась", - рассказывала предпринимательница.

Со слов женщины, еще ранее мужчина занимал у нее 6,5 млн рублей. Прошло время, и возлюбленный якобы стал зарабатывать в сфере криптовалюты: дарил цветы, подарки, свозил в Турцию. Дальше мужчина стал заниматься криптобизнесом уже с партнерами. Но однажды, со слов женщины, с последними вышел какой-то конфликт. Наиль стал говорить, что ему угрожают из-за долга и хотят забрать ее деньги и ценные вещи. Женщина пожаловалась в полицию, "партнеры", со своей стороны, - тоже. Причем последние считают, что у них просто брали деньги под псевдобизнес, а на самом деле тратили их на дорогое имущество. Инвесторам же сказали, что "прогорели".

После выхода первого материала в редакцию анонимно прислали информацию о том, что якобы Олеся и Наиль могли вместе обманывать инвесторов. Как заявили авторы письма, представители некоего "Борского" кулаками объяснили инвесторам, что ничего им не должны.

В СМИ также появились сообщения, что УМВД Самары расследует дело о мошенничестве с деньгами инвесторов, которые вложились в "псевдокриптовалютные комбинации".

В итоге Наиль ушел на СВО, а Олеся предстала перед судом Советского района Самары. Согласно картотеке на сайте суда, ей вменяют в вину пять эпизодов мошенничества.

Позже свою историю СМИ решил рассказать и Наиль. Он говорит, что все было совсем иначе, а сам он не был "криптовалютчиком".

‎"С Олесей Ряховской (на тот момент Овсянниковой) я познакомился в 2019 году и практически сразу мы стали проживать совместно. Также практически сразу я стал ей помогать с ее "крупным" бизнесом, тому есть свидетели и при необходимости это подтвердят. Все время с Олесей мы не только проживали, но и трудились, открыли новые залы в свадебном салоне, занимались рекламой, продвижением, сделали ремонт всего помещения, вместе ездили по выставкам и выбирали продукцию, все это делали совместно! Также путешествовали, приобрели недвижимость, водную технику, квадроцикл, ювелирные украшения и дорогостоящий автомобиль. Все имущество после расставания в марте 2023 года осталось у Ряховской", - утверждает Наиль в письме в редакцию.

Со слов Наиля, в какой-то момент пара решила не ограничиваться только свадебным бизнесом.

"Совместно выбрали сферу финансов и криптоактивов, я прошел обучение, по рекомендации самой Ряховской, она нашла курсы. В ваших интервью она утверждает, что я назанимал у нее 1 млн рублей, далее 3,5 млн рублей и эти деньги не вернул. Данные денежные средства были выделены конкретно под тематику нового направления. И это решение принималось нами совместно. Я по-мужски написал расписку, что денежные средства будут возвращены, на тот момент, как я считал, в наш совместный семейный бюджет. Соответственно, все денежные средства были возвращены - путем покупки товара для свадебного салона, в счет погашения данных расписок, и тому есть подтверждения в виде переводов денежных средств за товар, а также записи разговоров с Олесей, где она сама подтверждает, что никаких денег я ей не должен", - настаивает Наиль.

При этом Наиль утверждает, будто его шантажировали расписками после расставания. И жила якобы Олеся после расставания с работником силовых структур. После этого, как утверждает Наиль, 3 мая 2023 года к нему приехали силовики. Якобы от него требовали "сознаться не пойми в чем".

"Согласно обвинению, я угнал у Ряховской технику, которую лично сам приобретал на свои деньги. Я представил чеки, опросы из дилерского салона. Уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Следом она написала заявление по тем самым распискам, дело даже не завели, так как я представил переписку с Олесей о покупке товара по ее просьбе, а так же квитанции об оплате. И Ряховская в тот же момент запретила мне общаться с нашим совместным ребенком", - утверждает Наиль.

Позже, как говорит Наиль, на Олесю и на него написали заявление инвесторы, которых привел друг Олеси Дмитрий Т.

"Как только Ряховская поняла, что все серьезно и что ей, возможно, придется нести ответственность, примерно осенью 2023 года вместе с сожителем вышла на меня, и сразу мне стало можно общаться с ребенком. Мы встретились и совместно строили структуру защиты. Дело было прекращено в феврале 2024 года за отсутствием состава преступления. В течение весны 2024 года Ряховская активно пыталась снова запретить мне общаться с ребенком, назвав его вообще не моим, а ребенком нового сожителя. В конце концов, после звонка ее приятеля с угрозами (имеется аудиозапись разговора) мое общение с сыном было вновь запрещено. Далее я подал в суд на право общения с ребенком, но и судебные решения Ряховская исполнять отказалась, мотивируя свои действия тем, что ребенок не мой", - утверждает Наиль.

Мужчина ушел на СВО летом 2025 года и говорит, якобы Олеся просила его взять вину на себя.