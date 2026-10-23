Тольяттинца осудили за участие в отмывании денег и обнале

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор мужчине, который участвовал в отмывании денег.
Вместе с сообщниками обвиняемый привлекал ничего не знающих третьих лиц, которые за деньги для них регистрировали и перерегистрировали организации. Эти фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленники оформляли фиктивные документы для создания видимости работы организаций. Далее к ним обращались люди и организации для открытия и ведения банковских счетов, перевода средств по их поручениям на счета других юрлиц и индивидуальных предпринимателей (транзитные перечисления), а также для обналичивания.
Сумма дохода от незаконной банковской деятельности составила более 10,6 млн рублей.
Суд приговорил тольяттинца к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, у него конфисковали сумму ущерба.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...