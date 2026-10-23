Тольяттинца осудили за участие в отмывании денег и обнале

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор мужчине, который участвовал в отмывании денег.

Вместе с сообщниками обвиняемый привлекал ничего не знающих третьих лиц, которые за деньги для них регистрировали и перерегистрировали организации. Эти фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленники оформляли фиктивные документы для создания видимости работы организаций. Далее к ним обращались люди и организации для открытия и ведения банковских счетов, перевода средств по их поручениям на счета других юрлиц и индивидуальных предпринимателей (транзитные перечисления), а также для обналичивания.

Сумма дохода от незаконной банковской деятельности составила более 10,6 млн рублей.

Суд приговорил тольяттинца к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, у него конфисковали сумму ущерба.