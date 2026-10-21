В Шигонском районе по решению суда аннулировали кредит, оформленный мошенниками на пенсионера

В Шигонском районе по иску прокуратуры аннулирован кредит, оформленный мошенниками на пенсионера, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Проверкой установлено, что в мае 2024 г. злоумышленники, получив доступ к личному кабинету мужчины в банковском приложении, которым он не пользовался более пяти лет, оформили на его имя кредитную карту и впоследствии распорядились полученными деньгами в сумме 160 тыс. руб. по своему усмотрению.

Об имеющихся кредитных обязательствах пенсионер узнал в 2026 г., когда банк обратился за взысканием денежных средств в органы принудительного исполнения.

Банк не отреагировал на просьбу гражданина разобраться в сложившейся ситуации.

В целях защиты имущественных прав пенсионера прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора незаключенным, задолженности по нему - отсутствующей, а также о взыскании компенсации морального вреда.

Требования прокурора удовлетворены.

После вступления судебного акта в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.