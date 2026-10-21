В Шигонском районе по решению суда аннулировали кредит, оформленный мошенниками на пенсионера

В Шигонском районе по иску прокуратуры аннулирован кредит, оформленный мошенниками на пенсионера, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Проверкой установлено, что в мае 2024 г. злоумышленники, получив доступ к личному кабинету мужчины в банковском приложении, которым он не пользовался более пяти лет, оформили на его имя кредитную карту и впоследствии распорядились полученными деньгами в сумме 160 тыс. руб. по своему усмотрению.
Об имеющихся кредитных обязательствах пенсионер узнал в 2026 г., когда банк обратился за взысканием денежных средств в органы принудительного исполнения.
Банк не отреагировал на просьбу гражданина разобраться в сложившейся ситуации.
В целях защиты имущественных прав пенсионера прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора незаключенным, задолженности по нему - отсутствующей, а также о взыскании компенсации морального вреда.
Требования прокурора удовлетворены.
После вступления судебного акта в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...