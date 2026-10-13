Юная самарчанка продавала доступ к аккаунтам в мессенджере

В Самаре суд вынес приговор 19-летней девушке, которую признали виновной в продаже доступа к аккаунтам в мессенджере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2026 г. самарчанка получала от неизвестных абонентские номера аккаунтов, формировала QR-коды для этих номеров и предоставляла их злоумышленникам. За эту услугу она получила более 19 тыс. рублей.

В результате суд назначил девушке штраф 100 тыс. рублей. Также у нее конфисковали телефон и взыскали ущерб.