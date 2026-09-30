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Суды Происшествия

Мошеннице из Самары, обманувшей людей на 7,5 млн рублей, отказали в отсрочке наказания

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары не стал предоставлять отсрочку отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетними детьми 14 лет женщине, осужденной сразу по нескольким частям статьи о мошенничестве, сообщает самарская прокуратура.

Женщина отбывает срок в исправительной колонии № 15 за серию мошенничеств в крупном и особо крупном размере. Ей назначено 6 лет лишения свободы и штраф 100 тыс. руб.; ранее она также была приговорена к 4 годам условно.

По данным суда, в 2019–2021 годах фигурантка предлагала гражданам купить автомобили по заниженной цене, брала задатки, а деньги использовала по своему усмотрению. Кроме того, на потерпевших оформляли договоры займа под предлогом улучшения кредитной истории. Общий ущерб превысил 7,5 млн рублей.

Так как наличие на иждивении несовершеннолетних детей не послужило для женщины препятствием к многократному совершению тяжких преступлений против собственности, а также учитывая неоднократные нарушения режима в колонии и незначительное возмещение ущерба пострадавшим, суд счел просьбу об отсрочке необоснованной и отказал в ее удовлетворении.

Гид потребителя

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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