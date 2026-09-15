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Суды Происшествия

Житель Самарской области приговорен к штрафу в 360 тыс. руб. за оформление кредита на имя родственника

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области к штрафу в 360 тыс. руб. приговорен мужчина, задержанный за мошенничество в отношении родственника, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

В сентябре 2024 г. в полицию обратился мужчина с просьбой привлечь к уголовной ответственности племянника, оформившего на него кредит в размере 350 тыс. рублей.

В ходе опроса сотрудники полиции установили, что пенсионер доверил доступ к личному кабинету в приложении банка своему 39-летнему родственнику. Тот без ведома заявителя оформил на его имя кредит, получил и потратил денежные средства на погашение долгов.

Когда пожилому человеку стали приходить банковские претензии по выплате процентов, он понял, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратился за помощью в полицию.

Гид потребителя

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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