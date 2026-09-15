Житель Самарской области приговорен к штрафу в 360 тыс. руб. за оформление кредита на имя родственника

В Самарской области к штрафу в 360 тыс. руб. приговорен мужчина, задержанный за мошенничество в отношении родственника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре 2024 г. в полицию обратился мужчина с просьбой привлечь к уголовной ответственности племянника, оформившего на него кредит в размере 350 тыс. рублей.

В ходе опроса сотрудники полиции установили, что пенсионер доверил доступ к личному кабинету в приложении банка своему 39-летнему родственнику. Тот без ведома заявителя оформил на его имя кредит, получил и потратил денежные средства на погашение долгов.

Когда пожилому человеку стали приходить банковские претензии по выплате процентов, он понял, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратился за помощью в полицию.