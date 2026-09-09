Людмила Тархова прокомментировала суд над ее дочерью за убийство бабушки и дедушки

В перерывах между заседаниями суда Людмила Тархова поделилась с журналистами своими мыслями о ходе судебного процесса над ее дочерью Екатериной. Екатерину Тархову судят за убийство родных бабушки и дедушки (родителей Людмилы) Виктора Тархова (экс-мэр Самары) и Натальи.

Людмила посетовала, что внук (сын Кати) сейчас далеко, с родными по линии отца и сказала, что у нее самой кроме внука никого нет. На вопросы журналистов о ходе суда над дочерью Людмила тоже ответила.

"Я хочу, чтоб ее судили не потому, что кому-то хочется. Я хочу, чтоб ее судили только за то, что доказано и что она действительно совершила. Я ее защищать не буду. Она взрослый человек. Но психологическую роль и все давление, которое на нее было оказано, и зная в какой она ситуации была… это манипуляция. И она — подвластна влиянию в отличии от меня — то есть мы в этом смысле абсолютно разные… Я считаю, это все это надо тоже учитывать. И в каком она состоянии была — я не знаю. Потому что прошло очень много времени, чтобы понять в каком она состоянии была. Я никогда не видела, даже когда у нее были не совсем адекватные поступки, крики, скандалы… ни я, ни мои родители (Царство им Небесное) не ощущали от нее запаха алкоголя. Я не знала про наркотики, на сто процентов честно могу сказать. Если бы это и было, она бы от меня скрывала. Я не видела ни порошков, ничего такого".



Напомним, чета Тарховых-старших пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой — Таисия Киселева (мать Светланы Метревели). После смерти родных Екатерина продавала их имущество.



Людмилу Тархову доставляют на суд по делу дочери в наручниках. 19 декабря 2022 г. Ленинский районный суд Самары признал дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилу виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Александра Милеева.