В Тольятти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировано 13 автодорог

В Тольятти полностью завершены ремонтные работы на всех объектах национального проекта "Инфраструктура для жизни". Напомним, что в перечень объектов 2026 года включены 13 участков автомобильных дорог города общей протяженностью 11,4 км. Это участки Хрящевского шоссе, улиц Голосова, Родины, Приморского бульвара, проспекта Степана Разина, Карбышева, Советской, Самарской, Клавдии Вавиловой, Новопромышленной, Кудашева, Индустриальной и Кошеля.
Обновленные дороги обеспечат комфортный и безопасный подъезд к школам, поликлиникам и другим социальным объектам, расположенным вдоль этих маршрутов. Например, Приморский бульвар входит в маршрут движения к поликлинике № 1, четырем детским садам и Гуманитарному колледжу, а по проспекту Степана Разина можно доехать до средних общеобразовательных школ и библиотеки № 22.
На всех объектах нацпроекта при устройстве верхнего слоя была использована современная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком. На ряде участков выполнены укрепление обочин, замена люков и бортового камня. В настоящее время с привлечением представителей общественности ведется приемка дорог в эксплуатацию.
Отметим, что по национальному проекту также активно ведется капитальный ремонт Обводного шоссе Тольятти протяженностью 12 км, который будет завершен в 2027 году. Шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы.
Помимо обновления дорожного покрытия и расширения проезжей части, проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал, устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???