"Одна земля, одна судьба, одна сила": в Самарской области пройдет празднование Дня дружбы народов

С 7 по 12 сентября в Самарской области состоится масштабное празднование Дня дружбы народов под девизом "Одна земля, одна судьба, одна сила". В этом году регион отмечает эту дату в двенадцатый раз. Мероприятия приурочены к Году единства народов России, объявленному президентом Российской Федерации, и направлены на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и общероссийской гражданской идентичности.

Общественная акция "Одна земля, одна судьба, одна сила" охватит все муниципальные образования Самарской области. Ее миссия — подчеркнуть единство жителей региона и всей страны вне зависимости от национальности, вероисповедания и места проживания. Ключевые смыслы акции — уважение к культурному многообразию, ответственность за судьбу Родины и сохранение традиционных духовно‑нравственных ценностей.

Программа акции объединяет общественно‑патриотические, культурно‑просветительские и информационные проекты, раскрывающие многонациональный характер России и важность взаимопомощи. В рамках мероприятий пройдут встречи, выставки, концерты, лекции, мастер‑классы, уроки дружбы народов и другие события, рассчитанные на разные возрастные группы. Участники смогут увидеть яркие примеры того, как люди разных национальностей вместе несут ответственность за настоящее и будущее страны.

Организаторами акции выступают правительство Самарской области и ГКУ СО "Дом дружбы народов". Мероприятия проходят при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

"В многонациональной России сила в сплоченности, в умении слышать друг друга и действовать сообща. Акция "Одна земля, одна судьба, одна сила" — это возможность показать, что, сохраняя свою культуру и традиции, мы остаемся единым народом, которому по плечу любые задачи", — отметили в Доме дружбы народов Самарской области.