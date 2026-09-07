"Одна земля, одна судьба, одна сила": в Самарской области пройдет празднование Дня дружбы народов

С 7 по 12 сентября в Самарской области состоится масштабное празднование Дня дружбы народов под девизом "Одна земля, одна судьба, одна сила". В этом году регион отмечает эту дату в двенадцатый раз. Мероприятия приурочены к Году единства народов России, объявленному президентом Российской Федерации, и направлены на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и общероссийской гражданской идентичности.
Общественная акция "Одна земля, одна судьба, одна сила" охватит все муниципальные образования Самарской области. Ее миссия — подчеркнуть единство жителей региона и всей страны вне зависимости от национальности, вероисповедания и места проживания. Ключевые смыслы акции — уважение к культурному многообразию, ответственность за судьбу Родины и сохранение традиционных духовно‑нравственных ценностей.
Программа акции объединяет общественно‑патриотические, культурно‑просветительские и информационные проекты, раскрывающие многонациональный характер России и важность взаимопомощи. В рамках мероприятий пройдут встречи, выставки, концерты, лекции, мастер‑классы, уроки дружбы народов и другие события, рассчитанные на разные возрастные группы. Участники смогут увидеть яркие примеры того, как люди разных национальностей вместе несут ответственность за настоящее и будущее страны.
Организаторами акции выступают правительство Самарской области и ГКУ СО "Дом дружбы народов". Мероприятия проходят при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).
"В многонациональной России сила в сплоченности, в умении слышать друг друга и действовать сообща. Акция "Одна земля, одна судьба, одна сила" — это возможность показать, что, сохраняя свою культуру и традиции, мы остаемся единым народом, которому по плечу любые задачи", — отметили в Доме дружбы народов Самарской области.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???