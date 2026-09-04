В "Стрелке" в сентябре пройдут лекции, театральные лаборатории, игры и творческие встречи

В сентябре АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" проведет серию образовательных, творческих и развлекательных мероприятий. В программе — лекции, театральные практики, кинопоказ, благотворительный фотодень, психологические встречи, книжный клуб, творческие мастерские и социальная игра.
9 сентября программу откроет лекция "Как музыка влияет на наш мозг?" от резидентов "Простой мозг". Биолог и физиолог Дарья Громова расскажет, что происходит с мозгом, когда человек слушает музыку, какие его зоны включаются в этот процесс и почему разные мелодии вызывают разные эмоции. Лекция пройдет с 18:30 до 19:45.
В этот же день в 19:00 начнется театральная лаборатория "Как превратить эмоцию в реальный проект?" от резидентов театра "ТУЗ". Участники будут учиться превращать идеи, чувства и наблюдения в сценический материал, работать с телом и речью, вести дневник наблюдений и исследовать собственные эмоции. Лаборатория рассчитана на три месяца и завершится общей постановкой.
12 сентября с 12:00 до 19:00 пройдет игра "Кровь на Часовой Башне". Это социальная игра со скрытыми ролями, интригами и неожиданными поворотами, которую можно сравнить с более сложным форматом "Мафии". Каждый участник получает собственную роль со способностями, которые могут влиять на ход партии.
13 сентября с 11:00 до 13:00 "Стрелка" совместно с молодежным движением помощи животным "ЛАПА" проведет благотворительный фотодень "Вместе помогаем животным". Участники смогут прийти одни, с друзьями, семьей или питомцем и получить профессиональные фотографии. Входом станет корм для собак или кошек, который после мероприятия передадут в приют для животных. Фотодень состоится в кофейне "MB cafe" по адресу: ул. Красноармейская, 10.
В 15:00 в этот же день состоится еще одна встреча театральной лаборатории "Как превратить эмоцию в реальный проект?" от театра "ТУЗ".
В 16:00 начнется "Кинострелка", организованная резидентами "Женский кодекс". Участники посмотрят и обсудят фильм "Талли" 2018 года. В центре разговора окажутся материнство без идеализированной картинки, усталость, эмоциональное состояние женщины после рождения ребенка и темы, о которых часто не принято говорить вслух. Встречу проведут основатель проекта "Женский кодекс" Юлия Куприянова и психолог-сексолог Мадина Качмазова.
14 сентября с 18:00 до 20:00 состоится творческая мастерская "АртСоюз".
16 сентября с 18:00 до 20:00 театральная мастерская "Случай" проведет актерский тренинг. Участники выполнят упражнения на развитие памяти, внимания и фантазии, поработают с этюдами и импровизацией. Актерский опыт для участия не требуется. Тренинг проведет театральный педагог, режиссер и актриса Александра Шилина.
18 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты "Здесь можно" проведут "Встречу с подростками". В 18:30 в пространстве также начнется лекторий Самарской ассоциации психообразования.
23 сентября с 18:30 до 20:00 состоится новый лекторий от резидентов проекта "Простой мозг".
25 сентября с 18:00 до 20:00 резиденты "Здесь можно" проведут "Встречу со взрослыми". Параллельно с 18:00 до 20:30 пройдет встреча книжного клуба.
27 сентября с 12:00 до 19:00 вновь состоится игра "Кровь на Часовой Башне", а с 18:00 до 20:00 — творческая мастерская "АртСоюз".
Большинство мероприятий пройдут в многофункциональном молодежном центре Самарской области по адресу: проспект Масленникова, 37. На отдельные события необходима предварительная регистрация.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???