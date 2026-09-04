В Самарской области стартовал дополнительный период ГИА для выпускников 11 классов

Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период.

В пятницу, 4 сентября, пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня. 25 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по этим предметам.

На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек, из них 51 — в Самарской области.

Для этого в пункте проведения экзамена в регионе будут задействованы 48 организаторов и других специалистов ППЭ, а также 4 общественных наблюдателя.