Авито: почти 80% жителей ПФО готовы купить автомобиль в кредит

53% жителей Приволжского федерального округа выбирают автомобиль, планируют начать поиск или недавно приобрели авто. Среди них 78% готовы воспользоваться кредитом при подходящих условиях. Для многих такой инструмент позволяет рассмотреть авто более высокого класса, а 67% уже имеют опыт покупки машины в кредит и хорошо ориентируются в условиях. Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили более 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они относятся к покупке автомобиля и готовы ли рассматривать приобретение в кредит.

По данным проведенного опроса, почти половина респондентов ПФО (47%) находятся на разных этапах пути к покупке автомобиля: 8% сейчас находятся в процессе выбора, 15% планируют начать поиск в ближайшее время, а еще 24% только задумываются об этом. Еще 6% участников опроса приобрели авто совсем недавно.

Среди тех, кто рассматривает покупку автомобиля или недавно приобрел его, большинство респондентов (78%) готовы рассматривать кредит при подходящих условиях. Кредит становится для покупателей финансовым инструментом, который помогает планировать покупку автомобиля с учетом разных потребностей. По результатам исследования Авито Авто, 36% планируют использовать дополнительные средства, чтобы купить авто классом выше, еще треть — чтобы обновить машину на более свежую модель. Каждый шестой (16%) отметил, что такое решение связано с расширением семьи — рождением ребенка и новыми потребностями.

Главным фактором для респондентов из ПФО становится комфортный для бюджета ежемесячный платеж — его назвали 41% респондентов. Еще 27% готовы рассмотреть кредит, если условия будут понятными, без скрытых платежей и навязанных услуг. Для 17% важен небольшой первоначальный взнос, а 13% готовы оформить кредит при возможности досрочно погасить его без штрафов. Согласно исследованию Авито Авто, в среднем автокредит оформляют на 3,5 года, но погасить — за 2,7 года. При этом 67% респондентов уже имеют опыт автокредитования и успешно используют этот инструмент для планирования покупки.

"Сегодня кредит — востребованный финансовый инструмент на авторынке. При этом на вторичном

рынке, доля которого составляет 65%, а аудитория — 4,6 млн реальных пользователей и значительная часть сделок проходит между частными лицами, долгое время удобного решения для покупки автомобиля в кредит не было. Весной этого года мы запустили целевой кредит — займ, который можно оформить для покупки автомобиля с пробегом у собственника. Пользователю достаточно оставить заявку в карточке объявления и выбрать подходящее предложение от нескольких банков-партнеров. При этом продавец после завершения сделки получает деньги напрямую от банка, а все оформление происходит на платформе без перехода на сайты банков и посещения отделений", — комментирует Дмитрий Иванов, директор по развитию транзакционных сервисов Авито Авто.

Больше половины опрошенных считают комфортным ежемесячный платеж в диапазоне от 30 до 50 тыс. рублей — такой вариант выбрали 53%. Еще 7% готовы платить от 50 до 75 тыс. рублей в месяц, а 5% допускают платежи свыше 75 тыс. рублей. В среднем комфортный ежемесячный платеж составил 49 тыс. рублей.

Какой ежемесячный платеж за автомобиль вы считаете для себя комфортным?

При выборе условий финансирования большинство опрошенных жителей ПФО ориентируются на минимальный первоначальный взнос. Почти треть респондентов (29%) рассчитывают на взнос до 10% стоимости автомобиля, еще 16% готовы внести от 11% до 25%. При этом многие сознательно увеличивают первоначальный взнос, чтобы уменьшить сумму кредита и сократить сумму или срок кредита.

Онлайн-реклама также влияет на интерес жителей Приволжского федерального округа к покупке автомобиля. Так, 66% тех, кто рассматривает покупку автомобиля или недавно приобрел его, в той или иной степени обращают внимание на рекламные предложения. Для 11% онлайн-реклама является одним из основных факторов выбора, еще 29% учитывают ее, но принимают окончательное решение по другим параметрам. Еще 26% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

"Покупка автомобиля начинается с изучения рынка и сравнения доступных вариантов. Исследование

показывает, что онлайн-реклама помогает познакомиться с актуальными предложениями и обратить внимание на подходящие модели. Поэтому брендам и дилерам важно быть заметными на этапе выбора и рассказывать об особенностях и преимуществах автомобилей", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Среди площадок, где пользователи видят релевантную рекламу автомобилей, 44% отмечают сайты с объявлениями. Далее идут сайты автодилеров — 26%, социальные сети и телевидение — 23%, поисковые системы — 21%. Рекламу у блогеров и автоэкспертов и видеоплатформы назвали 19% и 17% соответственно.