В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

Представители компании "Транспорт будущего" и "Университета 2035", Министерства науки и высшего образования региона вместе с руководством Тольяттинского государственного университета заключили договор о формировании Центра развития беспилотной авиации и Института беспилотной авиации на территории ТГУ. Церемония подписания состоялась во время проведения Кадрового форума БАС-2025 в технопарке "Жигулевская долина".

Данный Центр появится в Самарской области согласно поручению президента Российской Федерации. Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев подчеркнул наличие всех необходимых условий - организационной структуры, нормативных актов и учебных ресурсов. Договор предусматривает работу по повышению квалификации сотрудников, участвующих в разработке, производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем через проведение конференций, форумов и практических занятий.

"Центр - это не одна организация и не одно отдельно стоящее здание, это построенный по принципу экосистемной платформы кластер, локализованный преимущественно в масштабах всей Самарской области с высокой концентрацией его основных элементов в Тольятти. Он должен обеспечивать достижимость стратегической цели в масштабах страны, включая возможность широкого тестирования различных сценариев применения беспилотников, в том числе в рамках особого правового режима, - заявил ректор ТГУ Михаил Криштал. - Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, мы должны значительно превышать темп смены технологий в мире".

Помимо прочего, партнеры договорились организовывать соревнования, выставки и мероприятия национального уровня, направленные на популяризацию беспилотной авиации среди населения. Взаимное сотрудничество включает распространение опыта работы образовательных программ, удовлетворение потребностей промышленности в квалифицированных кадрах, совместное использование технических возможностей и разработку предложений по совершенствованию региональной политики в части подготовки специалистов данной сферы.

Председатель Совета директоров компании "Транспорт будущего" Наталья Катина подчеркнула важность данного шага для выполнения общенациональной программы развития беспилотных авиационных систем: "Формирование Центра играет ключевую роль в развитии перспективной отрасли экономики и обеспечивает своевременную подготовку компетентных профессионалов. Объединение научного потенциала, образовательного ресурса и производственного опыта создаст условия для стремительного роста технологических компетенций и кадровых резервов отрасли беспилотников. Мы уверены, что данное партнерство окажет существенное влияние на дальнейшее продвижение инновационных разработок и повышение технологического лидерства нашей страны".