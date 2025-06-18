В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

Представители компании "Транспорт будущего" и "Университета 2035", Министерства науки и высшего образования региона вместе с руководством Тольяттинского государственного университета заключили договор о формировании Центра развития беспилотной авиации и Института беспилотной авиации на территории ТГУ. Церемония подписания состоялась во время проведения Кадрового форума БАС-2025 в технопарке "Жигулевская долина".
Данный Центр появится в Самарской области согласно поручению президента Российской Федерации. Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев подчеркнул наличие всех необходимых условий - организационной структуры, нормативных актов и учебных ресурсов. Договор предусматривает работу по повышению квалификации сотрудников, участвующих в разработке, производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем через проведение конференций, форумов и практических занятий.
"Центр - это не одна организация и не одно отдельно стоящее здание, это построенный по принципу экосистемной платформы кластер, локализованный преимущественно в масштабах всей Самарской области с высокой концентрацией его основных элементов в Тольятти. Он должен обеспечивать достижимость стратегической цели в масштабах страны, включая возможность широкого тестирования различных сценариев применения беспилотников, в том числе в рамках особого правового режима, - заявил ректор ТГУ Михаил Криштал. - Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, мы должны значительно превышать темп смены технологий в мире".
Помимо прочего, партнеры договорились организовывать соревнования, выставки и мероприятия национального уровня, направленные на популяризацию беспилотной авиации среди населения. Взаимное сотрудничество включает распространение опыта работы образовательных программ, удовлетворение потребностей промышленности в квалифицированных кадрах, совместное использование технических возможностей и разработку предложений по совершенствованию региональной политики в части подготовки специалистов данной сферы.
Председатель Совета директоров компании "Транспорт будущего" Наталья Катина подчеркнула важность данного шага для выполнения общенациональной программы развития беспилотных авиационных систем: "Формирование Центра играет ключевую роль в развитии перспективной отрасли экономики и обеспечивает своевременную подготовку компетентных профессионалов. Объединение научного потенциала, образовательного ресурса и производственного опыта создаст условия для стремительного роста технологических компетенций и кадровых резервов отрасли беспилотников. Мы уверены, что данное партнерство окажет существенное влияние на дальнейшее продвижение инновационных разработок и повышение технологического лидерства нашей страны".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?