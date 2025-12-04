Самарский "Авиакор" судится за самолет Ту-154

Самарское АО "Авиакор-авиационный завод" судится за признание за ним права собственности на самолет Ту-154М. Соответствующий иск компания подала в Арбитражный суд Москвы в конце ноября.

Из материалов дела следует, что самолет с регистрационным знаком RA-85708 находится на территории завода по ул. Земеца д. 32. По данным профильных сайтов, Ту-154М с регистрационным знаком RA-85708 был выпущен Куйбышевским авиационным заводом (сейчас "Авиакор-авиационный завод") в августе 1991 г. и эксплуатировался с сентября 1991 г. до октября 2009 года. Борт изначально поступил в Красноярское управление гражданской авиации "Аэрофлота", а затем в основном эксплуатировался авиакомпанией "КрасЭйр".

Ответчиками по иску выступают территориальное управление Росимущества по Самарской области, минимущества региона, мэрия Самары и департамент управления имуществом Самары.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 февраля.