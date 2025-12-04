Самарская область делится опытом на всероссийском форуме по профилактике социального сиротства

Делегация Самарской области принимает участие во всероссийском форуме по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", представляя региональный опыт на стратегических семинарах по тиражированию успешных практик.
Форум "Жить и воспитываться в семье", проходящий в четвертый раз по инициативе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, собрал в подмосковном Красногорске более 3 тысяч экспертов очно и онлайн.
На форуме Мария Львова-Белова сообщила, что по поручению президента Владимира Путина проведена всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. По ее итогам каждый регион получил рекомендации и начал менять подход к работе с семьями.
"В результате с июля 2024 года по октябрь 2025 года численность детей, одномоментно находящихся в детских учреждениях, снизилась на 18,2%", — подчеркнула детский омбудсмен.
Самарская область в 2024 году стала пилотным регионом специального проекта по профилактике социального сиротства "Вызов".
Регина Воробьева, заместитель председателя правительства Самарской области, рассказала участникам форума о проделанной работе. За год выстроена трехуровневая система межведомственных консилиумов, которая позволяет индивидуально подходить к проблемам каждой кризисной семьи: детально разбирать причины кризиса, разрабатывать и реализовывать программу помощи. Задачи, обозначенные перед системой профилактики, очень сложные, но спустя год реализации проекта "Вызов" уже видны результаты — серьезные изменения в самой системе и в отношении специалистов, но самое главное — выстраивается межведомственное взаимодействие.
"В Самарской области создано 37 муниципальных консилиумов, 23 социальных (на базе учреждений) и один региональный. Благодаря этому удалось предотвратить 54 случая помещения детей в учреждения, а 46 ребят вернулись в родные семьи", — рассказала Воробьева.
На форуме большое внимание уделяется вопросам внедрения семьесберегающего подхода, конкретным механизмам профилактики социального сиротства, совершенствованию межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики.
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева модерировала дискуссионную площадку по семейному жизнеустройству детей, оказавшихся в госучреждениях. Она отметила важность создания единой федеральной базы данных, развития школ родительской компетенции и качественного сопровождения семей после возвращения ребенка. "Заберем из этого диалога и с форума в целом самые эффективные практики для апробации в нашем регионе", — поделилась Николаева.
Региональный куратор проекта "Вызов" Екатерина Сеницкая подчеркнула ценность обмена практиками и необходимость помощи родителям, готовым меняться ради своих детей. "Мы всегда верим в добросовестность родителей, каждая мама любит своего ребенка, а ребенок любит маму, такой, какая она есть. Будем продолжать помогать мамам и папам, которым нужна помощь и кто готов изменить себя, свою жизнь ради своих детей", — подчеркнула Сеницкая.
