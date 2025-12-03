16+
Общество

В Самаре закрыли на ремонт надземный переход, пострадавший от вандалов

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 3 декабря в Самаре надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта, сообщает региональный минтранс. Работы планируется завершить в первом квартале 2026 года.

Как поясняют в ведомстве, переход так сильно пострадал в результате актов вандализма, что  необходимо провести комплексные работы по его восстановлению. Действия вандалов привели к выходу из строя критически важных систем: полностью повреждены линии электроснабжения и связи, обеспечивающие работу лифтов для маломобильных граждан, систем вентиляции и пожаротушения, а также пострадали конструктивные элементы, остекление, внутренняя отделка и освещение.

"Появление новых повреждений не позволяло в оперативном режиме сформировать финальное техническое задание для подрядчиков. Сейчас эта работа завершена", - указывается в сообщении минтранса.

В период ремонта в ведомстве просят жителей пользоваться ближайшим оборудованным наземным переходом. 

"В переходе ведется видеонаблюдение. В будущем для защиты объекта будет организован пункт круглосуточной охраны с видеонаблюдением, а также патрулирование совместно с правоохранительными органами", - пообещали в министерстве.

