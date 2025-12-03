16+
Образование Общество

Профессии и навыки будущего: около 400 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в Университете Сервиса

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На площадке Поволжского государственного университета сервиса состоялась лекция о профессиях будущего. Лектором Общества "Знание" выступила ректор Любовь Выборнова. Слушателями стали около 400 студентов, преподавателей, аспирантов, представителей научного сообщества вуза. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: Российское общество "Знание"

Любовь Выборнова посвятила свое выступление тому, какие профессии станут ключевыми в ближайшие годы и какие компетенции обеспечат выпускникам конкурентоспособность на стремительно меняющемся рынке труда. В ходе открытого диалога она затронула темы роста доли сервисной экономики в мире, развития креативных индустрий, технологических трендов от искусственного интеллекта до VR и трансформации профессиональных траекторий.

Ректор подчеркнула, что результат в современном мире достигается командой профессионалов, но качество результата напрямую зависит от компетентности каждого участника команды.

В своем выступлении Любовь Выборнова отметила ключевые тенденции, определяющие будущее: усиление роли сервисной экономики, рост высокотехнологичных отраслей и необходимость адаптации образовательных систем под новые запросы рынка.

"Сегодня сервисная экономика становится главным драйвером развития. Она требует не только знаний, но и умения быстро адаптироваться, мыслить критически и работать с технологиями. Следует понимать, что сервис и обслуживание — это не одно и то же. Речь идет о высокотехнологичном сервисе и услугах, которые требуют совершенно иных компетенций, чем традиционное бытовое обслуживание. И наш университет готов эти компетенции формировать и развивать. Мы выстраиваем образовательную систему так, чтобы студенты могли входить в новые отрасли — от беспилотной авиации и промышленного дизайна до креативных индустрий и технологического предпринимательства. Мы создаем лаборатории, запускаем сетевые программы и формируем экосистему, которая позволяет развивать компетенции будущего уже сегодня", — подчеркнула Любовь Алексеевна.

В ходе лекции слушатели узнали о ключевых навыках будущего специалиста: критическом мышлении, адаптивности, креативности, эмоциональном интеллекте, цифровой грамотности, управлении проектами, умении работать с данными и способности к постоянному обучению. Именно эти компетенции, по мнению ректора, станут базовыми для успешной профессиональной траектории.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".

