Актер Максим Лагашкин выступит перед школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра, кино и телевидения, продюсером Максимом Лагашкиным состоится 4 декабря, в 12:00, в школе № 10 "Образовательный центр "ЛИК" в Отрадном (ул. Сабирзянова, 9).

Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта "Чтецкие программы", который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. Основная миссия инициативы — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Максим Лагашкин выступит с темой "Чтение как новый культурный тренд". Ребята узнают, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А еще сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.