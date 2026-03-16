16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С собственников "Самарского кондитера" требуют почти 700 млн рублей Департамент градостроительства Самары требует снести гостиницу "Hotel Астория" Самара стала одним из тестовых городов, где введут ограничения на домашний интернет "Раз 200 было": Алексей Леушкин прокомментировал слухи о своем задержании Суд снял арест со стадиона "Буревестник"

Экономика и бизнес

Коммерческий департамент и центральный маркетинг Авито возглавил Тимур Мерлин

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Авито назначен новый руководитель — Тимур Мерлин будет отвечать за развитие двух направлений: центрального маркетинга и коммерческого департамента. Главный фокус в развитии — применение GenAI и data-driven-подходов. То есть ключевые процессы маркетинга и коммерции — от планирования до управления каналами — будут выстраиваться вокруг возможностей генеративного ИИ. Это отражает новый подход для рынка — в 2025 году Авито принял стратегию внедрения генеративного ИИ (GenAI), которая стала частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В новой структуре маркетинг и коммерция будут находиться в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. Такой шаг отражает курс компании на развитие AI-first подхода и позволит системно внедрять AI-подходы в маркетинговые процессы.

"В Авито мы верим в потенциал AI-first подхода и постепенно перестраиваем внутренние процессы так, чтобы искусственный интеллект стал фундаментом развития бизнеса, а не просто дополнительным инструментом. Генеративный ИИ открывает новые возможности для маркетинга: процессы создания креативов, проектирования кампаний и проверки гипотез могут изначально строиться вокруг GenAI. Перед Тимуром стоит задача превратить ИИ в "нервную систему" маркетинга, на которой будут строиться ключевые процессы и решения", — отметил Андрей Рыбинцев.

Тимур Мерлин работает в Авито более восьми лет и обладает глубокой экспертизой в создании DS-продуктовых направлений с нуля, имеет опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции. Он начинал карьеру в компании в качестве аналитика в направлении ценообразования, которое впоследствии возглавил. В 2023 году Тимур руководил переходом продуктов монетизации Авито на аукционную модель рекламы — ключевое изменение коммерческой модели платформы. Годом позже он возглавил коммерческий департамент, где благодаря внедрению DS-механизмов была кратно повышена эффективность продаж и возврат на инвестиции.

"В Авито уже есть мощные маркетинговые механизмы, которые позволяют напрямую видеть бизнес-эффект ТВ-кампаний. Это даёт возможность увереннее масштабировать маркетинговые инвестиции и ставить более амбициозные цели по росту аудитории — в том числе за счёт синергии между вертикалями. При этом у лидера рынка не может быть готовых рецептов успеха, поэтому важно искать новые подходы на стыке разных функций. Уверен, мой опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции поможет сделать маркетинг Авито ещё эффективнее", — комментирует Тимур Мерлин.

Напомним, внедрение ИИ — часть долгосрочной стратегии Авито, компания давно и системно внедряет GenAI в свои продукты.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5