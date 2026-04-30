Кризис кризису рознь: о чем спорили экономисты на форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

Российская экономика замедляется, ситуация на рынке труда сложная, но можно ли назвать явления в экономике кризисными? Мнения расходятся. На панели экономистов на Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород" участники разошлись в оценках состояния разных секторов экономики: от "идеального шторма" до перехода (хотя и не стремительного) к технологичной экономике.

О состоянии экономики

Игбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО:

"Могу охарактеризовать нашу экономику как отсутствие кризиса, наша экономика адаптируется к изменениям".

Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГИМО:

"Есть кризисные отрасли. Есть те, кто растет. Есть те, кто в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность".

Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. Столыпина.

"В этом году нам тоже не следует ожидать ни массового снижения зарплат, ни массовой безработицы, ничего такого не будет даже близко: работа будет, и платить за нее тоже будут. Поэтому кризис это или не кризис, каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, конечно".

Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса финансового университета:

"Мне кажется, то, что происходит сегодня в экономике, можно назвать намеренным охлаждением. На самом деле в экономике происходят тектонические сдвиги: меняется соотношение между отраслями, меняется направление денежных потоков, появляются совершенно новые отрасли и новые задачи и приоритеты. Если где-то прибывает, конечно же, где-то убудет".

О ситуации в отраслях

Игбал Гулиев:

"Хотим мы того или не хотим - мы остаемся сырьевой державой. Так исторически сложилось, что мы являемся одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире… Если отвечать на вопрос, ушли ли мы от статуса сырьевой державы, то мы ею будем долго оставаться".

Наталья Зубаревич:

"Если мы берем санкции, то отчасти они затронули металлургов, потому что на Европу они вывозили прилично. Сейчас китайцы с ними конкурируют на остальных рынках, поэтому второй год подряд спад производства стали в 2024-2025 годах ровнялся примерно 4-5%. Есть затронутые отрасли. Остальных затрагивает скорее глобальная конъюнктура. Это не санкции: плохая конъюнктура - это трудно продавать. Или введение пошлин на все виды сельхозпродукций. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается…

[В контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке] удобрения выигрывают сразу, у них рост. Производство минеральных удобрений в прошлом году - рост 7%, а за первые два месяца этого года плюс 5%, потому что рынок открыт, цены растут, а крупнейшие производители азотных удобрений заперты в проливе. Выигрывает, помимо удобрений, сжиженный газ. Если в Европе хватит ума не закрывать СПГ на Европу, то "Новатэк", конечно, выиграет…"

Борис Копейкин:

"Проблемы, конечно, внутренние, несмотря на все внешнее давление. Да, санкции очень мешают, создают много сложностей… К сожалению, есть трудно достижимые показатели [до 2030 года]. К сожалению, к 2030 году не будет такого количества самолетов, как заложено. А это значит, что, видимо, может не оказаться вклада туризма в ВВП".

Екатерина Безсмертная:

"Переход от сырьевой и производственной к более технологичной экономике идет… К примеру, госкорпорация ВЭБ.РФ, которая сотрудничает с крупнейшими банками, финансирует огромное количество проектов, которые действительно меняют облик городов и в ближайшем будущем (опять-таки не завтра, может быть, даже не послезавтра) тем не менее увеличат доходы отдельных территорий. Идет строительство нового горно-обогатительного комбината в Чукотском автономном округе. И предполагается, что с началом его работы вывоз меди вырастет на 25% в стране".