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В России стартует Гига-Арт — фестиваль ИИ-искусства для каждого

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В год своего 185-летия, Сбер запускает Гига-Арт — открытый фестиваль ИИ-искусства, посвящённый образу России. Участвовать может каждый — без опыта в живописи и без знания нейросетей.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Фестиваль стартует 12 июня, в День России, и продлится до 4 ноября 2026 года. Авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в ГигаЧате с помощью модели Kandinsky и отправить ссылку на него на сайте фестиваля — работы попадут на лендинг, где профессиональное жюри выберет лучшие.

Участникам предлагается переосмыслить Россию как живой образ: вдохновением может стать всё, из чего складывается культурный код страны — великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и истории.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Сегодня у каждого есть возможность попробовать себя в творчестве и создать уникальное произведение — вдохновлённое красотой и культурой России, её людьми и явлениями. 185 лет Сбер остаётся зелёным — открытым новому и готовым поддержать каждого, кто хочет двигаться вперёд. Гига-Арт — это пространство, где можно с помощью ИИ-технологий Сбера проявить свой творческий потенциал и создать коллективный визуальный портрет страны: такой, каким её видят люди из разных регионов и поколений".

К фестивалю присоединились кураторы: певец Ваня Дмитриенко, гендиректор Cosmoscow Николай Коньков, фигурист Пётр Гуменник, продюсер Сабина Чагина, режиссёр Антон Шавкеро и СТО Kandinsky Денис Димитров. Фестиваль открывают ИИ-креаторы — Миша Надымов и Валерия Титова.

Для создания работ участники фестиваля могут воспользоваться флагманской моделью Kandinsky 6.0 Image, которую Сбер представил ранее в этом году. Все возможности продвинутого создания и редактирования изображений доступны бесплатно в ИИ-помощнике ГигаЧат.

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