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ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 представил новый продукт для оценки эффективности ИТ-производства

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа производства ПО "Сфера" от ИТ-холдинга Т1 расширяет портфель консалтинговых услуг и выводит на рынок новый продукт — "Экспресс-консалтинг". Решение позволяет получить оценку текущего состояния процессов разработки и управления ИТ в компании, выявить проблемные зоны и подготовить материалы для дальнейших проектов трансформации за 30 дней.

Традиционно переход от обсуждения проекта трансформации к его запуску занимает несколько месяцев из-за высокой загрузки среди команд или обязательств со стороны акционеров и регуляторов. "Экспресс-консалтинг" позволяет компаниям получить структурированный план действий всего за 1 месяц без потери качества и с учётом всех внутренних и внешних факторов.

В рамках услуги эксперты проводят интервью с ключевыми участниками процессов и представителями бизнеса заказчика, анализируют существующие практики управления, подходы к формированию команд и внутренние нормативные документы. По итогам обследования от команды Т1 компания получает описание текущего состояния процессов, тепловую карту проблемных зон с оценкой их влияния на работу организации и проектное техническое задание, которое может использоваться при проведении закупочных процедур, выборе подрядчиков или планировании внутренних изменений.

"Экспресс-консалтинг" также позволяет оценить реальную готовность бизнеса к ИИ-трансформации. Решение диагностирует зрелость процессов ИТ-производства и помогает понять, на каком этапе бизнес-процесса необходимо внедрять ИИ в первую очередь.

"Сегодня многие компании откладывают проекты трансформации из-за отсутствия четкого понимания текущих проблем и требований к будущим изменениям. "Экспресс-консалтинг" позволяет провести быструю диагностику и подготовить основу для принятия дальнейших решений. При этом он помогает уже на раннем этапе выстроить доверительный диалог с заказчиком и сформировать, по сути, "запрос в рынок", который снижает уровень последующей кастомизации решений и повышает предсказуемость внедрения. В дальнейшем грамотно выстроенная стратегия может ускорить время выхода ИТ-продуктов на рынок в 5 раз и обеспечить рост EBITDA на 15-25% на зрелых стадиях трансформации", — отметил Иван Володин, руководитель направления консалтинга по методологии ИТ-Холдинга Т1.

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