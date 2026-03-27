Врачи рассказали, как восстановить кожу и волосы после зимы

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Зимние морозы, холодный ветер и сухой воздух от отопления нарушают защитный барьер кожи и обезвоживают волосы. Поэтому весна — самое время позаботиться об их восстановлении. О том, как правильно ухаживать за кожей и волосами после зимы, рассказали заведующий дерматовенерологическим отделением Клиник СамГМУ, врач-дерматовенеролог, трихолог Андрей Васильченко и заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии ИПО СамГМУ, врач-дерматовенеролог Антонина Арсеньева.

Фото: Александра Белова

Холод вызывает спазм сосудов, ухудшая питание фолликулов и замедляя таким образом рост волос, подчеркнул Андрей Васильченко. А отопление сушит кожу головы, что может приводить к зуду и появлению перхоти. 

"Основными последствиями воздействия холода и отопления для волос являются ломкость и сухость, замедление роста и выпадение, повреждение структуры волос, — отмечает врач. — Все это говорит о том, что при наступлении теплой погоды и отключении отопления волосам нужно уделить особое внимание. А именно — использовать питательные маски и кондиционеры для волос, содержащие кератин, масла ши и авокадо, применять увлажняющие шампуни на бессульфатной основе. Рекомендуется состричь секущиеся кончики волос и добавить в рацион витамины групп А, Е, С, В. Также полезен массаж кожи головы для стимуляции роста волос".

Антонина Арсеньева отметила, что холодный воздух, ветер и отопление нарушают защитный барьер кожи. Поэтому врач рекомендует начать с мягкого восстановления.

"Перейдите на деликатное очищение кожи без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и спирта, — говорит Антонина Арсеньева. — Добавьте кремы с церамидами, гиалуроновой кислотой и пантенолом — они помогают восстановить защитный барьер. Используйте сыворотки с антиоксидантами, например, с витамином С, чтобы поддержать кожу после стрессового периода".

Врач добавила, что весной не стоит забывать про средства с SPF. Даже если на улице прохладно, весеннее солнце уже активно.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

