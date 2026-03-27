Врачи рассказали, как восстановить кожу и волосы после зимы

Зимние морозы, холодный ветер и сухой воздух от отопления нарушают защитный барьер кожи и обезвоживают волосы. Поэтому весна — самое время позаботиться об их восстановлении. О том, как правильно ухаживать за кожей и волосами после зимы, рассказали заведующий дерматовенерологическим отделением Клиник СамГМУ, врач-дерматовенеролог, трихолог Андрей Васильченко и заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии ИПО СамГМУ, врач-дерматовенеролог Антонина Арсеньева.

Холод вызывает спазм сосудов, ухудшая питание фолликулов и замедляя таким образом рост волос, подчеркнул Андрей Васильченко. А отопление сушит кожу головы, что может приводить к зуду и появлению перхоти.

"Основными последствиями воздействия холода и отопления для волос являются ломкость и сухость, замедление роста и выпадение, повреждение структуры волос, — отмечает врач. — Все это говорит о том, что при наступлении теплой погоды и отключении отопления волосам нужно уделить особое внимание. А именно — использовать питательные маски и кондиционеры для волос, содержащие кератин, масла ши и авокадо, применять увлажняющие шампуни на бессульфатной основе. Рекомендуется состричь секущиеся кончики волос и добавить в рацион витамины групп А, Е, С, В. Также полезен массаж кожи головы для стимуляции роста волос".

Антонина Арсеньева отметила, что холодный воздух, ветер и отопление нарушают защитный барьер кожи. Поэтому врач рекомендует начать с мягкого восстановления.

"Перейдите на деликатное очищение кожи без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и спирта, — говорит Антонина Арсеньева. — Добавьте кремы с церамидами, гиалуроновой кислотой и пантенолом — они помогают восстановить защитный барьер. Используйте сыворотки с антиоксидантами, например, с витамином С, чтобы поддержать кожу после стрессового периода".

Врач добавила, что весной не стоит забывать про средства с SPF. Даже если на улице прохладно, весеннее солнце уже активно.