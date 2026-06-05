В центре Самары 13 автобусов изменят схему движения

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В Самаре временно изменят схему движения несколько пассажирских автобусов. Причина - "неудовлетворительное дорожное покрытие" на ул. Алексея Толстого (участок от ул. Крупской до ул. Комсомольской).