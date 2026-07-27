В Самарской области вновь ожидаются дожди и понижение температуры

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самарской области в последние числа июля.

Во вторник, 28 июля, в Самарской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, юго-западный, 7…12 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °C, днем +25…+30 °C.

29 числа в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °C. Днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, температура воздуха +26…+31 °C.

В четверг, 30 июля, будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза, днем вероятен град. Ветер западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днем +20…+25 °C.

31 июля в регионе будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +20…+25 °C.