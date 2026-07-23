До +37 °C: синоптики предупреждают об экстремальной жаре в Самарской области

В пятницу, 24 июля, температура воздуха составит +30…+34 °C, а в выходные 25–26 июля столбик термометра поднимется до +30…+37 °C, информирует Приволжское УГМС.
В регионе введен желтый уровень погодной опасности.
МЧС России дает рекомендации, как обезопасить себя в жару:
- надевайте легкую одежду и обязательно используйте головные уборы;
- следите за питьевым режимом — не допускайте обезвоживания.
Проявляйте осторожность и берегите здоровье. Если почувствуете ухудшение самочувствия, незамедлительно звоните по номеру 112.