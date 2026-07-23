До +37 °C: синоптики предупреждают об экстремальной жаре в Самарской области

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В пятницу, 24 июля, температура воздуха составит +30…+34 °C, а в выходные 25–26 июля столбик термометра поднимется до +30…+37 °C, информирует Приволжское УГМС.

Фото: Анна Сидорова