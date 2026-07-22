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Экология Общество

В Красноярском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых

КРАСНЫЙ ЯР. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нарушение выявили специалисты экологического надзора регионального минприроды. Компания вела вскрышные работы за пределами отведенного ей лицензионного участка, причем без необходимого разрешения.

Фото: Минприроды Самарской области

В результате было извлечено 570 кубических метров пород.

Ущерб недрам эксперты оценили в 735 тыс. руб., однако компания отказалась компенсировать нанесенный вред. Должностные лица привлечены к административной ответственности.

"Сейчас совместно с природоохранной прокуратурой готовится иск в суд", — прокомментировали в министерстве.

Гид потребителя

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