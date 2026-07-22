В Красноярском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых

Нарушение выявили специалисты экологического надзора регионального минприроды. Компания вела вскрышные работы за пределами отведенного ей лицензионного участка, причем без необходимого разрешения.
В результате было извлечено 570 кубических метров пород.
Ущерб недрам эксперты оценили в 735 тыс. руб., однако компания отказалась компенсировать нанесенный вред. Должностные лица привлечены к административной ответственности.
"Сейчас совместно с природоохранной прокуратурой готовится иск в суд", — прокомментировали в министерстве.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.