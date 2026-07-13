В Борском районе открыли экотропу Дендросада

Экотропа в Дендросаде открылась в национальном парке "Бузулукский бор" в Борском районе Самарской области. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщили в районной администрации.

На территории Дендросада, заложенного более 100 лет назад, обустроено новое комфортное пространство, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первыми по тропе прошли ребята из объединения "Равные возможности". За время прогулки по 700-метровому маршруту они познакомились со многими растениями из разных стран. Новая экотропа - это маршрут, который доступен в том числе для маломобильных туристов. Для их комфортного передвижения там проложили настил с бортиками, и теперь гулять по Дендросаду смогут все, кто раньше не мог.

Сегодня в парке функционируют два экскурсионных маршрута, шесть обустроенных экологических троп, 22 места отдыха, один кемпинг и один экопарк, а также два музея и два информационных центра. Настоящая достопримечательность парка - экопарк "Царь-бор", через который проходит экотропа "Царица-сосна". Благодаря поддержке министерства туризма Самарской области на территории Борского муниципального района появился еще один очень важный объект - экотропа протяженностью 3 км "Сказочный борок". Здесь же построены визит-центр (открытие планируется в ближайшее время), ряд мест отдыха и, по сути, формируется целый экопарк. Для тихого семейного отдыха оборудован кемпинг "Шишкин лес". Музейно-выставочный комплекс боровой лесной опытной станции имени А.П.Тольского обустраивается в уникальном деревянном здании в стиле модерн 1914 года постройки, признанном объектом культурного наследия.