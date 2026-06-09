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Экология Общество

"Тольяттикаучук" — один из победителей конкурса "Эколидер‑2025" в номинации "Промышленный гигант"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятие, входящее в Группу "Татнефть", получило диплом первой степени в номинации "Промышленный гигант". Награда подтверждает статус компании как лидера экологических инициатив и отмечает многолетний системный труд, а также реализацию реальных природоохранных проектов.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Победа в конкурсе — закономерный результат масштабной экологической программы предприятия. Как отметила Ирина Давыдова, начальник отдела охраны окружающей среды ООО "Тольяттикаучук":

"Победа в конкурсе "Эколидер" — не итог, а точка роста. Это стимул двигаться дальше: улучшать технологии, снижать воздействие на окружающую среду и создавать долгосрочные ценности для общества в полном соответствии с принципами устойчивого развития и стратегией "Татнефти".

В 2025 году компания провела ряд природоохранных и благотворительных акций: два мероприятия по посадке леса осенью 2025 года. "Тольяттикаучук" поддерживает акции по восстановлению лесов с 2011 года. Санитарная обрезка деревьев и вывоз древесных отходов с прилегающей территории вдоль улицы Новозаводской. Уборка территории в районе Водозабора. Благоустройство территории Ситнева родника, подшефного предприятию объекта.

Приоритет "Тольяттикаучука" — обеспечение эколого‑экономического равновесия: развитие производства без ущерба для окружающей среды и постоянное улучшение экологических показателей. Предприятие задаёт стандарты экологической ответственности в промышленности, демонстрируя, что современные технологии и забота о природе могут успешно сочетаться.

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