Волонтёры "Роснефти" выпустили в Волгу более 41 тыс. мальков стерляди

Более 41 тыс. мальков краснокнижной стерляди пополнили Волгу в Самарской области благодаря ежегодной экологической акции Новокуйбышевской нефтехимической компании. Участниками мероприятия стали сотрудники предприятия, молодые специалисты, экологи и представители Росрыболовства. Все предприятия Самарской группы компании "Роснефть" выпустили в главную водную артерию региона более 100 тысяч мальков стерляди.

Выпуск молоди стал первым этапом программы по восполнению водных биоресурсов, которую предприятие реализует в 2026 году. Всего до конца года в волжские воды планируется выпустить более 117 тыс. особей ценных видов рыб. Традиционно работа проходит в два этапа — летом и осенью.

Сохранение водных ресурсов является одним из ключевых направлений экологической политики компании "Роснефть". Предприятия компании в регионах присутствия участвуют в программах по восполнению рыбных запасов и реализуют природоохранные проекты, направленные на сохранение биоразнообразия и экологического благополучия территорий.

Молодь стерляди для экологической акции была выращена в специализированном рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, расположенном в районе Винновки. Перед выпуском специалисты подготавливают мальков к жизни в естественной среде обитания: обеспечивают специальный режим кормления, поддерживают оптимальный уровень кислорода и постепенно адаптируют к температуре речной воды. Такая подготовка позволяет повысить выживаемость молоди после выпуска в Волгу.

Каждый этап акции проходит под контролем представителей Росрыболовства. Специалисты ведомства отмечают значительный вклад Новокуйбышевской нефтехимической компании в реализацию мероприятий по восполнению рыбных ресурсов Волги. По их словам, системная работа по выпуску молоди способствует восстановлению популяции ценных видов рыб и сохранению биоразнообразия главной реки России.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания участвует в программе зарыбления Волги с 2014 года. За это время в реку было выпущено более 985 тыс. мальков ценных пород рыб, включая стерлядь и сазана.

Особое значение акция имеет для сотрудников предприятия. Многие из них ежегодно принимают участие в выпуске молоди, помогая проводить одну из самых интересных и любимых природоохранных инициатив на предприятии. Традиционно экологическую акцию активно поддерживает заводская молодежь.

"Мне посчастливилось впервые поучаствовать в данной акции. Видеть, как сотни крошечных рыбок устремляются на волю, сверкая серебристой чешуёй, — непередаваемые эмоции. Это событие — не просто экологическая инициатива, а настоящий символ заботы о природе родного края и шанс сохранить её красоту для будущих поколений. Восполняя популяцию стерляди, мы вносим неоценимый вклад в возрождение этого ценного вида, занесённого в Красную книгу. Мы уверены, что наш общий труд принесёт плоды, и в будущем эти малыши станут полноправными хозяевами волжских глубин", — поделилась участник экологической акции Мариита Обезяева.

Ежегодное участие в программе зарыбления Волги уже стало доброй традицией для новокуйбышевских нефтехимиков. Благодаря таким инициативам удается не только восполнять водные биоресурсы, но и привлекать внимание к вопросам сохранения природы. Специалисты отмечают, что благодаря планомерной работе предприятий региона по восполнению водных биоресурсов популяция краснокнижной стерляди в Волге постепенно восстанавливается. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее увеличение численности ценного вида в естественной среде обитания.