Более тысячи экопроектов принесли институту "Роснефти" победу в конкурсе "ЭкоЛидер"

Самарский филиал ООО "РН-Проектирование Добыча" — крупнейшего проектного института компании "Роснефть", стал лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер". Предприятие получило награду в номинации "Экологическая организация" уже третий год подряд.

Конкурс ежегодно проводится министерством природных ресурсов и экологии Самарской области и объединяет предприятия, общественные организации, образовательные учреждения и экологических активистов региона. В 2026 году на рассмотрение экспертной комиссии поступило более 400 заявок по 11 направлениям.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на решение жюри, стала масштабная работа института в сфере охраны окружающей среды. На базе самарского филиала действует специализированный экспертный центр, который занимается вопросами природопользования и экологической безопасности, а также разрабатывает решения для предприятий нефтегазовой отрасли.

"За 2025 год нашими специалистами проделана большая работа: установлено более 1400 санитарно-защитных зон для предприятий компании "Роснефть", разработаны 53 проекта по ликвидации "исторического наследия", 30 проектов рекультивации загрязненных земельных участков, выполнен ряд работ по углеродному менеджменту в масштабах компании", — отметил начальник управления по охране окружающей среды и природоохранным технологиям Алексей Савельев.

При подведении итогов конкурса эксперты учитывали не только производственные показатели и научно-проектную деятельность участников. Отдельное внимание было уделено экологическому просвещению и вовлечению сотрудников в добровольческие инициативы.

Коллектив самарского филиала регулярно участвует в экологических акциях на территории региона. Сотрудники высаживают деревья, помогают благоустраивать общественные пространства, проводят уборку берегов Волги и природных территорий, а также организуют сбор вторсырья для последующей переработки.

По оценке организаторов конкурса, сочетание профессиональной экспертизы, природоохранной деятельности и экологического волонтёрства позволяет предприятию оставаться одним из лидеров региона в сфере устойчивого развития. Очередная победа в конкурсе "ЭкоЛидер" стала подтверждением эффективности этой системной работы.