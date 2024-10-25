В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

24 октября в Самарской Губернской Думе состоялось заседание "круглого стола", посвященного эффективности работы общественных экологических инспекторов.

Встреча была организована парламентским комитетом по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. К участию в заседании также были приглашены представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, органов местного самоуправления, Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям, Общественной палаты Самарской области, общественные инспекторы по охране окружающей среды, эковолонтеры.

Институт внештатных общественных экологических инспекторов был создан в нашей губернии в 2012 году. В 2017 году приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации был утвержден Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды. Сегодня Росприроднадзор ведет и размещает на своем сайте перечень общественных инспекторов, который является общедоступным. На данный момент в Самарской области работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды, аттестованный комиссией министерства. Наибольшее количество экоактивистов действует в областной столице, в Тольятти и Чапаевске.

Председатель комитета Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Субботин, оценивая роль общественных инспекторов, сказал: "Это активные, неравнодушные граждане, которые осуществляют экоконтроль либо самостоятельно, либо в составе инспекции на безвозмездной основе. Ранее Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявлял о том, что поддерживает движение общественных инспекторов, и выступает за то, чтобы расширить их полномочия".

Руководитель управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Станислав Рогов отметил, что общественные инспекторы могут не только фиксировать нарушения природоохранного законодательства, но и участвовать в работе по экологическому просвещению населения. При этом их основной задачей является оказание практической помощи должностным лицам, которые осуществляют государственный экологический надзор. За два последних года общественными инспекторами было проведено более 265 рейдов и 215 профилактических бесед, организованы экологические мероприятия и акции.

С 1 июля 2024 года вступили в силу изменения федерального законодательства. Теперь к кандидатам, желающим стать общественным инспектором, предъявляют более строгие требования. Например, осуществлять экологический контроль не вправе лица, имеющие судимость или неоднократно привлекающиеся к административной ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды или иноагенты, а и иностранцы. Во-вторых, законодательно закреплено, что результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды, представленные экоинспекторами в органы государственной власти, подлежат обязательному рассмотрению в более короткие сроки.

В ходе заседания были озвучены успешные практики работы с общественными инспекторами в крупных мегаполисах нашего региона — Самаре и Тольятти. Особо был отмечен положительный опыт Автограда, где между муниципальной администрацией и общественным движением, объединившим 30 экоинспекторов, налажено тесное взаимодействие. Для эффективного и оперативного реагирования на выявленные случаи нарушения природоохранного законодательства и для ознакомления с законодательными новеллами в сфере экологии создан совместный чат-мессенджер.

Эковолонтеры в статусе общественных инспекторов высказали ряд предложений. Один из актуальных запросов — организация онлайн обучения для повышения юридических и законодательных знаний инспекторов, для повышения их квалификации.

"Муниципалитеты должны понимать, что общественный инспектор по охране окружающей среды — это не обуза, а помощник, — выразил общее мнение заместитель председателя комитета профильного парламентского комитета Денис Волков. — Необходимо способствовать созданию единой системы общественных инспекторов в нашем регионе".

Все вопросы, озвученные в ходе заседания, были взяты в работу комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Они будут обобщены и включены в рекомендации "круглого стола".