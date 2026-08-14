Плавучий завод на Волге: 45 лет на страже рыбных запасов

Камско‑Волжский филиал ФГБУ "Главрыбвод" отмечает 45‑летие плавучего рыбоводного завода ПРВЗ‑01Э - уникального для России производственного объекта, играющего ключевую роль в восстановлении популяций ценных видов рыб в бассейне Волги.

Завод был построен в 1980 году, а в 1981‑м передан Средне-Волжскому филиалу для проведения наладочных работ и первых производственных циклов. Изначально завод располагался недалеко от Прибрежного, но в 1987 году его стационарно пришвартовали в верхний бьеф Саратовского водохранилища у Тольятти - в точку с оптимальными условиями для выращивания стерляди.

Уникальность ПРВЗ‑01Э заключается не только в его статусе единственного в России плавучего рыбоводного завода такого типа, но и в самой концепции: объект спроектирован как автономная, мобильная производственная единица. Завод не является самоходным - его буксируют к нужным участкам водоема, где требуется выпуск молоди. При этом он способен функционировать независимо от береговой инфраструктуры: энергоснабжение обеспечивают два мощных дизельных генератора, хотя в текущей локации завод подключен к береговой сети.

Производственный цикл на ПРВЗ‑01Э выстроен с учетом естественных биологических ритмов и строгих технологических регламентов. Вода для рыбоводных бассейнов забирается непосредственно из Волги через донные водозаборы, проходит через систему рыбоводных емкостей и возвращается обратно в реку. Такой подход позволяет выращивать рыбу в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания, что минимизирует стресс при выпуске.

На борту завода размещено 110 бассейнов для выращивания стерляди. Фото: Аполлинария Булыгина

На заводе реализована гибкая система водоснабжения: в начале сезона, когда температура волжской воды еще слишком низка для выживания молоди, используется система замкнутого водоснабжения (УЗВ) с подогревом и очисткой воды. По мере выравнивания температур завод полностью переходит на проточную волжскую воду.

"Завод фактически берет на себя функцию утраченных природных нерестилищ для рыбы. В специально созданной и строго контролируемой среде стерлядь успешно нерестится, а специалисты могут проследить весь ее путь - от икринки до молоди, которая уже достаточно окрепла, чтобы самостоятельно жить в водохранилище", - поясняет Елена Мороз, директор ПРВЗ.

Елена Мороз демонстрирует приспособление для сортировки молоди. Фото: Аполлинария Булыгина

Технологический процесс начинается с получения половых продуктов от производителей и приема уже оплодотворенной икры. После этого проводится процедура "обесклеивания" - это критически важный этап, предотвращающий слипание икринок и обеспечивающий их равномерное омывание водой в инкубационных аппаратах. Инкубация длится от пяти до десяти дней в зависимости от температуры воды. Затем "вылупившиеся" личинки рассаживаются по бассейнам, и здесь начинается этап активного выращивания.

Удивительно, но каждый бассейн содержит в себе рыбу одного возраста, однако особи могут очень сильно отличаться друг от друга размером. Это вызвано понятным природным явлением: кто-то более активен и способен быстрее находить корм, а кому-то пищи достается меньше. Одна из задач рыбоводов - проводить ревизию и регулярно сортировать молодь стерляди.

Особое внимание на заводе уделяется кормлению и мониторингу состояния рыбы. Мальков кормят до 24 раз в сутки, постепенно снижая частоту по мере роста. В рационе - специальные гранулированные корма подобранной фракции и живая пища: для самых маленьких выращивают артемию в отдельных емкостях с контролируемой температурой и соленостью.

фото: Аполлинария Булыгина

Анна Ларионова, главный рыбовод: "Случайных людей на борту этого завода вы точно не найдете. Каждый сотрудник должен сознавать, что работа с мальками ничем не отличается от работы с детьми - оставлять их дольше чем на пятнадцать минут категорически нельзя, хотя бы потому, что неловкое движение одного может привести к гибели всего бассейна. Ну а технические неполадки могут вовсе случиться в любой момент - от них никто не застрахован. Для нас они уже давно стали родными: как только твоя тень появляется на поверхности воды, молодь начинает активничать, встает свечкой из воды - просит лакомство".

Коллектив завода - 32 специалиста разного профиля: от рыбоводов до мотористов и инженеров. В рыбоводный сезон (с апреля по октябрь) часть сотрудников переходит на сменный график работы "сутки через трое" для обеспечения круглосуточного контроля за состоянием рыбы и параметрами среды. На борту есть несколько кают, в каждой два спальных места. И хотя сотрудники работают в довольно живописном месте, постоянный шум льющейся воды и моторов может вызывать неприятные ощущения.

Масштабы производства впечатляют: после реконструкции 2003 года, в ходе которой был надстроен третий ярус и значительно расширены рыбоводные площади, мощность завода выросла более чем в три раза. Сегодня на борту размещено 110 бассейнов, а общее количество выращиваемой молоди достигает 320 тысяч особей одновременно. В рамках государственного задания предприятие ежегодно выращивает и выпускает в водоемы порядка 600 тысяч экземпляров стерляди.

фото: Аполлинария Булыгина

Выпуск молоди - строго регламентированная процедура. Перед ним проводится комиссионный учет: из каждого бассейна берутся контрольные пробы, определяется средняя навеска рыбы, рассчитывается общее количество экземпляров объемно‑весовым методом. Все данные фиксируются в учетных карточках, составляется акт, прилагается ветеринарное заключение. Выпуск осуществляется в прибрежной зоне - так молодь успевает адаптироваться к течению и естественным условиям.

Казалось бы, мальки навсегда покинули родной дом, однако, по словам Елены Мороз, использованная вода приобретает знакомый запах корма и, возвращаясь в Волгу, с большой вероятностью привлекает стерлядь прямо к родному заводу.

Помимо выполнения государственного задания, завод участвует в программах компенсационного выпуска: организации, оказывающие негативное воздействие на водные биоресурсы, активно сотрудничают с предприятием, заключая договоры на выпуск молоди для возмещения ущерба.

При этом весь процесс строго контролируется, чтобы не нарушить экологический баланс водоема. Значительное преобладание одного вида означает его активное доминирование в конкуренции за ресурсы. В результате численность "второстепенных" видов падает, а некоторые вовсе могут исчезнуть. Так, стерлядь питается донными беспозвоночными (личинками насекомых, моллюсками, червями), и при слишком высокой плотности популяции корм быстро заканчивается. Это приводит к недоеданию, замедлению роста, повышению смертности и может ударить и по другим донным рыбам, например, пескарю. Ихтиологи детально оценивают объемы популяций, чтобы вывод новых особей не повлек за собой исчезновение другого вида.

Стерлядь - единственный вид осетровых, который по‑прежнему можно встретить в Средневолжском бассейне, хотя ее популяция остается крайне уязвимой. Из‑за возведения каскада ГЭС в прошлые десятилетия были практически полностью утрачены естественные нерестилища рыбы, что серьезно подорвало ее численность. Сегодня стерлядь имеет статус "вымирающий вид" в Красной книге МСОП, а также включена в Красную книгу России - эти меры призваны защитить редкий вид и создать искусственные условия для восстановления его популяции.

Системная работа дала эффект: специалисты отмечают, что популяция постепенно восстанавливается. "В какой-то момент даже заговорили о возможности исключить стерлядь из региональной Красной книги - впервые в России меры по сохранению привели к такому результату", - отмечает Елена Мороз. При этом вылов дикой стерляди по-прежнему запрещен.

Техническое состояние судна и безопасность производства находятся под постоянным надзором. Каждые пять лет ПРВЗ‑01Э проходит освидетельствование в Речном регистре: судно поднимают на слип, очищают от обрастаний, проверяют толщину металла, дефектуют механизмы и при необходимости проводят ремонт. Так, в 2015 году была полностью заменена палуба рыбоводного цеха и обновлена система трубопроводов - металлические трубы заменили на пластиковые, что снизило риск засоров и улучшило стабильность водоснабжения.

История длиною в 45 лет - для плавучего завода не просто срок эксплуатации уникального объекта, а десятилетия системной работы по сохранению биоразнообразия Волги. Завод остается важнейшим звеном в цепочке восстановления популяций осетровых и других ценных видов рыб, сочетая проверенные временем методики с современными технологиями и строгим соблюдением экологических стандартов.