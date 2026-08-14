Плавучий завод на Волге: 45 лет на страже рыбных запасов

Камско‑Волжский филиал ФГБУ "Главрыбвод" отмечает 45‑летие плавучего рыбоводного завода ПРВЗ‑01Э - уникального для России производственного объекта, играющего ключевую роль в восстановлении популяций ценных видов рыб в бассейне Волги.
Завод был построен в 1980 году, а в 1981‑м передан Средне-Волжскому филиалу для проведения наладочных работ и первых производственных циклов. Изначально завод располагался недалеко от Прибрежного, но в 1987 году его стационарно пришвартовали в верхний бьеф Саратовского водохранилища у Тольятти - в точку с оптимальными условиями для выращивания стерляди.
Уникальность ПРВЗ‑01Э заключается не только в его статусе единственного в России плавучего рыбоводного завода такого типа, но и в самой концепции: объект спроектирован как автономная, мобильная производственная единица. Завод не является самоходным - его буксируют к нужным участкам водоема, где требуется выпуск молоди. При этом он способен функционировать независимо от береговой инфраструктуры: энергоснабжение обеспечивают два мощных дизельных генератора, хотя в текущей локации завод подключен к береговой сети.
Производственный цикл на ПРВЗ‑01Э выстроен с учетом естественных биологических ритмов и строгих технологических регламентов. Вода для рыбоводных бассейнов забирается непосредственно из Волги через донные водозаборы, проходит через систему рыбоводных емкостей и возвращается обратно в реку. Такой подход позволяет выращивать рыбу в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания, что минимизирует стресс при выпуске.
На заводе реализована гибкая система водоснабжения: в начале сезона, когда температура волжской воды еще слишком низка для выживания молоди, используется система замкнутого водоснабжения (УЗВ) с подогревом и очисткой воды. По мере выравнивания температур завод полностью переходит на проточную волжскую воду.
"Завод фактически берет на себя функцию утраченных природных нерестилищ для рыбы. В специально созданной и строго контролируемой среде стерлядь успешно нерестится, а специалисты могут проследить весь ее путь - от икринки до молоди, которая уже достаточно окрепла, чтобы самостоятельно жить в водохранилище", - поясняет Елена Мороз, директор ПРВЗ.
Технологический процесс начинается с получения половых продуктов от производителей и приема уже оплодотворенной икры. После этого проводится процедура "обесклеивания" - это критически важный этап, предотвращающий слипание икринок и обеспечивающий их равномерное омывание водой в инкубационных аппаратах. Инкубация длится от пяти до десяти дней в зависимости от температуры воды. Затем "вылупившиеся" личинки рассаживаются по бассейнам, и здесь начинается этап активного выращивания.
Удивительно, но каждый бассейн содержит в себе рыбу одного возраста, однако особи могут очень сильно отличаться друг от друга размером. Это вызвано понятным природным явлением: кто-то более активен и способен быстрее находить корм, а кому-то пищи достается меньше. Одна из задач рыбоводов - проводить ревизию и регулярно сортировать молодь стерляди.
Особое внимание на заводе уделяется кормлению и мониторингу состояния рыбы. Мальков кормят до 24 раз в сутки, постепенно снижая частоту по мере роста. В рационе - специальные гранулированные корма подобранной фракции и живая пища: для самых маленьких выращивают артемию в отдельных емкостях с контролируемой температурой и соленостью.
Анна Ларионова, главный рыбовод: "Случайных людей на борту этого завода вы точно не найдете. Каждый сотрудник должен сознавать, что работа с мальками ничем не отличается от работы с детьми - оставлять их дольше чем на пятнадцать минут категорически нельзя, хотя бы потому, что неловкое движение одного может привести к гибели всего бассейна. Ну а технические неполадки могут вовсе случиться в любой момент - от них никто не застрахован. Для нас они уже давно стали родными: как только твоя тень появляется на поверхности воды, молодь начинает активничать, встает свечкой из воды - просит лакомство".
Коллектив завода - 32 специалиста разного профиля: от рыбоводов до мотористов и инженеров. В рыбоводный сезон (с апреля по октябрь) часть сотрудников переходит на сменный график работы "сутки через трое" для обеспечения круглосуточного контроля за состоянием рыбы и параметрами среды. На борту есть несколько кают, в каждой два спальных места. И хотя сотрудники работают в довольно живописном месте, постоянный шум льющейся воды и моторов может вызывать неприятные ощущения.
Масштабы производства впечатляют: после реконструкции 2003 года, в ходе которой был надстроен третий ярус и значительно расширены рыбоводные площади, мощность завода выросла более чем в три раза. Сегодня на борту размещено 110 бассейнов, а общее количество выращиваемой молоди достигает 320 тысяч особей одновременно. В рамках государственного задания предприятие ежегодно выращивает и выпускает в водоемы порядка 600 тысяч экземпляров стерляди.
Выпуск молоди - строго регламентированная процедура. Перед ним проводится комиссионный учет: из каждого бассейна берутся контрольные пробы, определяется средняя навеска рыбы, рассчитывается общее количество экземпляров объемно‑весовым методом. Все данные фиксируются в учетных карточках, составляется акт, прилагается ветеринарное заключение. Выпуск осуществляется в прибрежной зоне - так молодь успевает адаптироваться к течению и естественным условиям.
Казалось бы, мальки навсегда покинули родной дом, однако, по словам Елены Мороз, использованная вода приобретает знакомый запах корма и, возвращаясь в Волгу, с большой вероятностью привлекает стерлядь прямо к родному заводу.
Помимо выполнения государственного задания, завод участвует в программах компенсационного выпуска: организации, оказывающие негативное воздействие на водные биоресурсы, активно сотрудничают с предприятием, заключая договоры на выпуск молоди для возмещения ущерба.
При этом весь процесс строго контролируется, чтобы не нарушить экологический баланс водоема. Значительное преобладание одного вида означает его активное доминирование в конкуренции за ресурсы. В результате численность "второстепенных" видов падает, а некоторые вовсе могут исчезнуть. Так, стерлядь питается донными беспозвоночными (личинками насекомых, моллюсками, червями), и при слишком высокой плотности популяции корм быстро заканчивается. Это приводит к недоеданию, замедлению роста, повышению смертности и может ударить и по другим донным рыбам, например, пескарю. Ихтиологи детально оценивают объемы популяций, чтобы вывод новых особей не повлек за собой исчезновение другого вида.
Стерлядь - единственный вид осетровых, который по‑прежнему можно встретить в Средневолжском бассейне, хотя ее популяция остается крайне уязвимой. Из‑за возведения каскада ГЭС в прошлые десятилетия были практически полностью утрачены естественные нерестилища рыбы, что серьезно подорвало ее численность. Сегодня стерлядь имеет статус "вымирающий вид" в Красной книге МСОП, а также включена в Красную книгу России - эти меры призваны защитить редкий вид и создать искусственные условия для восстановления его популяции.
Системная работа дала эффект: специалисты отмечают, что популяция постепенно восстанавливается. "В какой-то момент даже заговорили о возможности исключить стерлядь из региональной Красной книги - впервые в России меры по сохранению привели к такому результату", - отмечает Елена Мороз. При этом вылов дикой стерляди по-прежнему запрещен.
Техническое состояние судна и безопасность производства находятся под постоянным надзором. Каждые пять лет ПРВЗ‑01Э проходит освидетельствование в Речном регистре: судно поднимают на слип, очищают от обрастаний, проверяют толщину металла, дефектуют механизмы и при необходимости проводят ремонт. Так, в 2015 году была полностью заменена палуба рыбоводного цеха и обновлена система трубопроводов - металлические трубы заменили на пластиковые, что снизило риск засоров и улучшило стабильность водоснабжения.
История длиною в 45 лет - для плавучего завода не просто срок эксплуатации уникального объекта, а десятилетия системной работы по сохранению биоразнообразия Волги. Завод остается важнейшим звеном в цепочке восстановления популяций осетровых и других ценных видов рыб, сочетая проверенные временем методики с современными технологиями и строгим соблюдением экологических стандартов.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???